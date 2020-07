Apple enfrenta investigación por prácticas engañosas de varios estados de EEUU: documento

IMAGEN DE ARCHIVO. El logo de Apple se ve en una tienda de la compañía en The Marche Saint Germain, en París, Francia, Julio 15, 2020. REUTERS/Gonzalo Fuentes

23 jul (Reuters) - Varios estados de Estados Unidos están investigando a Apple Inc por la posibilidad de que haya engañado a los consumidores, según un documento de marzo obtenido por un grupo de vigilancia tecnológica.

El fiscal general de Texas podría demandar a Apple por violar la ley de prácticas comerciales del estado en relación con la investigación multiestatal, según el documento, que fue obtenido por el Proyecto de Transparencia Tecnológica.

El documento no ofreció más detalles. Las acciones de Apple cerraron con una baja de 4,6%.

La oficina del fiscal general de Texas se negó a hacer comentarios. Apple no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.

Apple ha enfrentado demandas colectivas de consumidores alegando que los engañó respecto a la disminución del rendimiento de los iPhones por el envejecimiento de las baterías. La compañía acordó pagar hasta 500 millones de dólares para resolver una de esas demandas a principios de este año.

Apple también se enfrenta a demandas que acusan que sabía y ocultaba que los teclados "mariposa" de sus portátiles MacBook eran propensos a la fallas.

