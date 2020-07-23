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ADVISORY OLYMPICS-2020/1YTG--RESTRICTED--

Por REUTERSJUL 23
23 de Julio de 2020

Ceremony to mark one year to go until rearranged Olympics

Start: 23 Jul 2020 10:50 GMT

End: 23 Jul 2020 11:15 GMT

TOKYO - One day before the National Stadium was due to be hosting the opening ceremony of the Olympic Games in Tokyo, a low-key ceremony in the stadium marks the one year to go milestone until the rearranged Games in 2021.

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DIGITAL: FOR EDITORIAL USE ONLY. NO COMMERCIAL USE. NO EDITING OF OFFICIAL MOVIE AND THE PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT ALLOWED, MUST BE USED IN FULL RESPECTING THEIR INTEGRITY). NO USE AFTER 30 DAYS. (1100 GMT ON AUGUST 23).

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Source: POOL

Aspect Ratio: 16:9

Location: Japan

Topic: Sports

Audio: NATURAL/JAPANESE

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com

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