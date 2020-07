ADVISORY IRAN-ISRAEL/AIRPLANE TRACKER

Iranian plane that encountered fighter jets returns to Tehran

Start: 23 Jul 2020 22:09 GMT

End: 23 Jul 2020 22:29 GMT

INTERNET - Iranian passenger plane that encountered fighter jets over Syrian airspace returns to Tehran from Beirut.

Restrictions:

BROADCAST: ACCESS ALL / MANDATORY ON-SCREEN COURTESY TO FLIGHTRADAR24.COM

DIGITAL: ACCESS ALL / MANDATORY ON-SCREEN COURTESY TO FLIGHTRADAR24.COM

Source: FLIGHTRADAR24.COM

Aspect Ratio: 16:9

Location: Iran

Topic: Conflicts / War / Peace

Audio: MUTE

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com