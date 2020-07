ADVISORY HEALTH-CORONAVIRUS/FLORIDA-GOVERNOR

Florida governor provides a coronavirus update

Start: 23 Jul 2020 16:28 GMT

End: 23 Jul 2020 17:01 GMT

MELBOURNE, FLORIDA, USA - Florida Governor Ron DeSantis holds a news conference regarding COVID-19 at Health First’s Holmes Regional Medical Center.

Restrictions:

BROADCAST: NO USE USA. NO USE CNN. NO USE VOA.

DIGITAL: NO USE DIGITAL.

Source: NBC

Aspect Ratio: 16:9

Location: United States

Topic: Science / Technology

Audio: Natural/English

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com