Adara Molinero y Rodrigo Fuertes hacen pública su primera fotografía juntos

MADRID, 23 (CHANCE)



Adara Molinero y Rodrigo Fuertes están viviendo sus primeras vacaciones juntos. Aunque todavía siguen apostando por la discreción, por no subir contenido a redes sociales juntos, lo suyo es un secreto a voces. Ayer informábamos de que los dos están pasando unos días en Ibiza, dando rienda suelta a su amor por las maravillosas playas de la isla y hoy, hacemos pública la primera fotografía que han compartido en Instagram juntos.



Aunque no lo han hecho en forma de publicación, han subido una historia en la que podemos ver cómo los dos se encuentran de lo más a gusto estando al lado del otro. Rodri, que dejó su relación hace meses con Bea y luego tuvo un romance con Claudia de MyHyV, ha encontrado su bienestar en Adara Molinero.



Por supuesto, a ella le ha pasado lo mismo. Y es que desde que salió de la casa de Gran Hermano VIP, la vida de la exconcursante ha dado un giro de 360 grados. En primer lugar, dejó a su pareja y al padre de su hijo y apostó por el amor que sentía por Gianmarco. Finalmente le salió rana y ahora, vive enamorada de Rodri, quien ha conseguido enamorarla como hacía tiempo no estaba.



Y es que no hay nada más bonito que tener esa persona con la que compartir tus días y con la que contar si tienes un día triste y es que como ya confesó ella a través de una historia por su perfil de Instagram, Rodri ha sabido estar en todo momento al lado de la concursante de realities. Ahora, tendremos que esperar a que regresen de estas vacaciones de ensueño para saber si finalmente empezarán a vivir juntos o no.