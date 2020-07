VÍDEO: España.- Marlaska responde que ni el Gobierno ni el CNI estén detrás del espionaje a políticos independentistas

24/06/2020 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados tras el estado de alarma, en Madrid (España), a 24 de junio de 2020. El Congreso da esta semana un paso más hacia la vuelta a la normalidad y permite que algo más de la mitad de los diputados pueda ocupar sus escaños en el Salón de Plenos, manteniendo, eso sí, la distancia de seguridad entre personas y portando mascarillas para evitar contagios. POLITICA Pool



MADRID, 22 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha respondido este miércoles que ni el Gobierno ni el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tienen ninguna relación con el presunto espionaje sufrido por políticos independentistas como el presidente del Parlament, Roger Torrent.



Marlaska ha sido interrogado por este asunto en el Pleno del Congreso por el diputado de ERC Gabriel Rufián, quien ha exigido saber si el Ejecutivo "está o ha estado" espiando a "la disidencia política".



El ministro del Interior ha rechazado esta afirmación y ha asegurado que el sistema constitucional protege todas las opiniones políticas, incluso las de aquellos que no comparten el propio modelo constitucional. Y ha insistido en varias ocasiones en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado solo investigan hechos constitutivos de delito, siempre "bajo el impulso del Ministerio Fiscal y con mandato judicial".



Rufián ha denunciado que el presunto espionje a políticos como Torrent, la exdiputada de la CUP Anna Gabriel o el exconseller Ernest Maragall --revelado por medios como El País y The Guardian-- es "terriblemente peligroso" porque no cuenta con auto judicial.



Y ha comparado esta situación con los algoritmos que ofrecen a los ciudadanos en sus móviles publicidad relacionada con asuntos de los que hablan. "Nuestro algoritmo es la Guardia Civil o el CNI y la publicidad autos judiciales inventados", ha denunciado.



Rufián ha dado además por hecho de que también han sido investigados todos los ministros del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos o los diputados de las bancadas de la izquierda y ha insistido en la necesidad de una comisión de investigación que averigüe "cuán profunda es la madriguera de conejo".



"NO SE ESPÍAN OPINIONES POLÍTICAS"



"Ante unas informaciones en distintos medios de comunicación usted ya resuelve y determina la autoría y concreta que se espía desde el Gobierno y las instituciones del Gobierno", ha reprochado el ministro, que ha insistido en que las fuerzas de seguridad ni los servicios de inteligencia "espían opiniones políticas".



"Bajo este Gobierno del PSOE y Unidas Podemos el principio de legalidad es el pilar básico, la piedra maestra donde se apoya actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el CNI. No persiguen ideas políticas", ha zanjado.



