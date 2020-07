UBS dice que EEUU podría nombrar a Suiza manipulador de divisas

(Bloomberg) -- Estados Unidos probablemente designará a Suiza un manipulador de divisas, lo que dificultaría la tarea del banco central del país europeo, según UBS Group AG.

Los suizos, que durante años han estado utilizando intervenciones cambiarias para evitar que el franco se aprecie demasiado, ahora cumplen los tres criterios establecidos por Estados Unidos para ser considerados manipuladores de divisas, que son, un alto superávit comercial y de cuenta corriente más intervenciones a gran escala, escribió el economista Alessandro Bee en un comentario a los clientes.

Suiza ya está incluida en una lista de observación y su categoría podría actualizarse cuando Estados Unidos publique su próximo informe.

El Banco Nacional Suizo dice que, junto con unas tasas de interés negativas, las intervenciones son esenciales para evitar el inicio de la deflación y una recesión. Sus responsables políticos enfatizan que no están tratando de mantener la moneda artificialmente baja sino que simplemente están tratando de limitar una fuerte apreciación.

“Mucho depende de las habilidades diplomáticas de las autoridades suizas y de la buena voluntad de Estados Unidos”, dijo Bee, y agregó que Estados Unidos podría abstenerse de cualquier medida de represalia.

“Incluso si se puede evitar un conflicto con Estados Unidos, es probable que el cumplimiento de los tres criterios formales resulte en una mayor incertidumbre sobre la futura política monetaria del BNS y aumente la volatilidad” del tipo de cambio.

