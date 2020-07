Triunfo de US Lecce ante Brescia Calcio (3-1)

US Lecce ganó 3-1 contra Brescia Calcio durante el encuentro celebrado este miércoles en el Stadio Via del Mar. Con esta derrota el equipo bresciani se situó en decimonovena posición tras la finalización del encuentro, mientras que US Lecce es decimoctavo.

El partido arrancó de manera favorable para US Lecce, que estrenó su cuenta goleadora con un gol de Lapadula en el minuto 22. Posteriormente anotó el conjunto local, que aumentó distancias poniendo el 2-0 por medio de un nuevo tanto de Lapadula, que conseguía de este modo un doblete en el minuto 33, terminando la primera mitad con el marcador de 2-0.

Después de la primera parte llegó el gol para Brescia Calcio, que redujo diferencias a través de un tanto de Dessena en el minuto 63. Pero posteriormente el equipo leccesi a los 70 minutos se distanció mediante un gol de Saponara, terminando de esta manera el encuentro con el resultado de 3-1.

En el capítulo de los cambios, los futbolistas de US Lecce que entraron al partido fueron Shakhov y Majer en sustitución de Lapadula y Falco, mientras que los cambios de Brescia Calcio fueron Aye, Gastaldello, Semprini, Bjarnason y Mateju, que entraron para reemplazar a Donnarumma, Chancellor, Sabelli, Mangraviti y Andrea Papetti.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a tres jugadores, dos para los locales y una para los visitantes. Por parte de los locales la tarjeta fue para Paz y Majer y por parte de los visitantes para Sabelli.

Con 32 puntos, US Lecce de Fabio Liverani se ubicó en el decimoctavo puesto de la tabla general al concluir el partido, en lugar de descenso a Segunda División, mientras que el conjunto dirigido por Diego López se situó en decimonoveno puesto con 24 puntos, en plaza de descenso a Segunda División.

US Lecce se enfrentará en la siguiente jornada a Bolonia y Brescia Calcio jugará contra Parma.