Toronto FC y Revolution empatan sin goles y aseguran el pase a octavos

Fotografía cedida por el Toronto FC por vía de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos donde aparece su centrocampista, el español Alejandro Pozuelo (d), disputando el balón con el volante del New England Revolution, Scott Caldwell, durante el partido de la tercera jornada del Grupo C disputado este martes en el Complejo deportivo ESPN Wide World en Orlando, Florida (EEUU). El partido acabó con empate a 0-0 y ambos equipos clasificados a los octavos de final (5 puntos cada uno). EFE/Toronto FC-MLS

Orlando (EE.UU.), 21 jul (EFE).- El Toronto FC y el Revolution de Nueva Inglaterra empataron 0-0 este martes en su último partido del Grupo C del Torneo Regreso de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos y aseguraron el pase a los octavos de final.

Ambos equipos quedan con cinco puntos, pero tendrán que esperar al resultado del partido que esta noche jugarán el D.C. United y el Impact de Montreal para conocer la clasificación final del Grupo C.

El Toronto FC es el líder provisional por haber marcado más goles (6) por cinco encajados (+1) de diferencia, la misma que tiene el Revolution, pero con 2-1.

El D.C. United tiene dos puntos y si gana al Impact por dos goles de diferencia acabaría como líder, mientras que el equipo canadiense buscará su primera victoria que le de opción de poder seguir con vida.

El duelo entre el Toronto FC y el Revolution tuvo de todo menos un gol, a pesar de que ambos generaron varias ocasiones claras de haber marcado.

Especialmente el Toronto FC que hizo 14 tiros a puerta y cinco fueron con peligro, pero el arquero del Revolution, Matt Turner, se convirtió en la gran figura del partido.

El dominio del balón en el centro del campo también fue para el Toronto FC, de nuevo con el español Alejandro Pozuelo y el internacional estadounidense Michael Bradley como los jugadores que impusieron su clase y experiencia.

Mientras que el Revolution sufrió desde el principio en ese apartado con la ausencia del mediocampista español Carles Gil, baja por lesión.

Gil, ganador del premio al Mejor Novato del Año 2019 en la MLS, se encontraba sentado en el banquillo del Revolution con una bota especial que le inmovilizaba el pie y pudiese caminar.

El entrenador del Revolution, Bruce Arena, todavía no sabe si Gil podrá continuar en el torneo y será baja por lo que pueda estar el equipo en la competición.

La ausencia de Gil se notó demasiado en la contención del juego en el centro del campo y sobre todo en el ataque, donde esta vez el delantero argentino Gustavo Bou no tuvo los balones en profundidad que le suele poner el jugador español.

De ahí, la diferencia final en el 60 por ciento de la posesión del balón que tuvo el Toronto FC, sin que esta vez el joven goleador del equipo Ayo Akinola pudiese hacer la diferencia como había sucedido en los dos partidos anteriores.

El partido terminó con una jugada polémica y el reclamo por parte del Toronto FC de un penalti por posible mano dentro del área del Revolution, tras un remate de Jozy Altidore, en saque de esquina, en lo que fue su primera intervención del partido tras haber hecho su debut en el torneo al entrar de sustituto, en el minuto 86.

Pero el árbitro del encuentro, el hispano Jair Marrufo, que seguía de cerca la jugada, no lo consideró, como tampoco el derribo que sufrió Bou dentro del área del Toronto FC, a los 80.