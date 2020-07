Salud.-Un estudio internacional intenta determinar cuándo tratar el cáncer de próstata y cuándo mantener la vigilancia activa

15/02/2019 Un estudio internacional intenta determinar cuándo tratar el cáncer de próstata y cuándo mantener la vigilancia activa. Los primeros resultados del análisis de la base de datos de cáncer de próstata en vigilancia activa más grande del mundo, el Consorcio GAP3, creado por la Fundación Movember, ha comenzado a identificar qué pacientes están en riesgo de desarrollar la enfermedad y qué pacientes pueden continuar retrasando el tratamiento de manera segura. Este trabajo se presenta en el congreso virtual de la Asociación Europea de Urología. ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD QUIRÓNSALUD



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Los primeros resultados del análisis de la base de datos de cáncer de próstata en vigilancia activa más grande del mundo, el Consorcio GAP3, creado por la Fundación Movember, ha comenzado a identificar qué pacientes están en riesgo de desarrollar la enfermedad y qué pacientes pueden continuar retrasando el tratamiento de manera segura. Este trabajo se presenta en el congreso virtual de la Asociación Europea de Urología.



Como investigador principal, el doctor Mieke Van Hemelrijck, del King's College de Londres, explica que "los métodos actuales para decidir si recomendar o no el tratamiento no son confiables. Nuestro análisis muestra que deberíamos ser capaces de producir una metodología global única, que proporcionará estimaciones precisas sobre cuán agresivos son estos cánceres --resalta--. Estos alimentarán directamente la decisión del tratamiento y darán a los hombres la tranquilidad que necesitan para decidir sobre el tratamiento".



El cáncer de próstata es una de las principales causas de muerte en los hombres, pero muchos que descubren que tienen cáncer de próstata no están en peligro inmediato: tienen cáncer de próstata de bajo riesgo.



En los últimos 10 años, a un número cada vez mayor de estos hombres se les ha dado la opción de realizar una vigilancia activa, en lugar de recibir tratamiento inmediato. La vigilancia activa significa que los hombres continúan siendo controlados y evaluados (a través de los niveles de PSA, biopsia y otras pruebas), y el tratamiento solo comienza cuando el cáncer muestra signos de desarrollo.



El número de hombres en vigilancia activa varía de un país a otro, con hasta el 80% de los hombres que retrasan el tratamiento en algunos países. Sin embargo, no hay formas generalmente aceptadas de entender quién está en riesgo, y hasta el 38% de los hombres que comienzan la vigilancia activa abandonan en 5 años.



Van Hemelrijck recuerda que "el tratamiento del cáncer de próstata puede tener efectos secundarios significativos, como la disfunción eréctil y la incontinencia, por lo que, a menudo, evitar la cirugía intrusiva o la radioterapia puede beneficiar al paciente. Sin embargo, saber que tiene cáncer ejerce una gran presión psicológica sobre los hombres para que acepten el tratamiento, por lo que es esencial comprender lo agresivo que es el cáncer antes de decidir el tratamiento. Por el momento, simplemente no tenemos esa tranquilidad", señala.



Aunque la vigilancia activa se considera un verdadero paso adelante en el tratamiento del cáncer de próstata de bajo riesgo, sorprendentemente hay poco acuerdo sobre qué hombres se beneficiarán. Los médicos consideran una variedad de factores, como la edad, el puntaje del PSA, los detalles de la biopsia, los detalles técnicos del cáncer, etc. Pero la decisión sobre si iniciar o no el tratamiento a menudo sigue siendo subjetiva.



Movember le encargó al departamento de Urología de Erasmus MC que coordinara el desarrollo de una base de datos global sobre vigilancia activa (el consorcio GAP3). El doctor Van Hemelrijck trabajó con un equipo de investigadores del Consorcio GAP3 para desarrollar el nomograma de vigilancia activa más preciso del mundo.



Un nomograma es una calculadora de tratamiento, similar a una aplicación: introduce los detalles y le da consejos sobre si tratar o no. Existen nomogramas locales, pero se necesita una versión global para que sea de aplicación general.



Al trabajar con datos de 14.380 pacientes de la base de datos Movember (la más grande del mundo), pudieron ingresar datos como la edad, el tamaño y la condición del tumor, el PSA, los detalles de la biopsia, el tiempo de vigilancia activa, los factores genéticos, etc.



"No es sorprendente que hayamos encontrado que incluso teniendo en cuenta estos factores todavía había diferencias en los resultados entre los centros participantes. Pero este trabajo ha demostrado que será posible producir un nomograma que pueda guiar el tratamiento --destaca--. Igualmente importante, el trabajo muestra qué es necesario incluir factores adicionales en el nomograma en el futuro para que podamos eliminar esta variación y producir estimaciones precisas de la agresividad del tumor".