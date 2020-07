Recorte de plantilla podría costar a Nike hasta US$250 millones

(Bloomberg) -- Los recortes de empleo costarán a Nike Inc. entre US$200 millones y US$250 millones a medida que la mayor marca deportiva del mundo se centra en las ventas directas a los consumidores.

La empresa, que ya había anunciado en junio una nueva fase en su estrategia de comercio electrónico llamada Aceleración Directa al Consumidor, no dijo cuántos empleos se eliminarían como resultado del cambio de estrategia. La compañía dijo en un comunicado que esperaba que la estrategia digital “resultara en una pérdida neta de empleos en toda la empresa”, lo que resultaría en un cargo extraordinario.

Nike no respondió a una solicitud de comentarios

La pandemia está acelerando un replanteamiento de los escaparates físicos que Nike ya había estado considerando durante años. Las tiendas físicas, en particular las que se encuentran en centros comerciales, han sido algunos de los negocios más afectados por el coronavirus a medida que muchos consumidores recurren a las compras por internet. Las ventas de comercio electrónico fueron un punto brillante para Nike el último trimestre, creciendo un 75% en un momento en que los ingresos generales se desplomaron.

Nike también anunció el miércoles una serie de cambios en el liderazgo de alto nivel para apoyar el cambio directo al consumidor, con nuevos directivos en Europa, Oriente Medio y África, y en su división de Asia Pacífico y América Latina. Además, Craig Williams, presidente de la marca Jordan, y G. Scott Uzzell, director ejecutivo de Converse Inc., se unirán al equipo de liderazgo ejecutivo de Nike.

La compañía dijo que la nueva estructura y los cambios de liderazgo le darán una “organización más ágil y plana”, lo que le permitirá tomar decisiones más rápidamente.

Nota Original:Nike Job Cuts to Cost as Much as $250 Million in One-Time Charge

©2020 Bloomberg L.P.