Quartararo y Viñales ante la gran oportunidad de tomar ventaja

Carrera de MotoGP del Gran Premio Red Bull de España disputado el pasado domingo en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. EFE/Román Ríos

Madrid, 22 jul (EFE).- El francés Fabio Quartararo y el español Maverick Viñales, ambos pilotos de las Yamaha YZR M 1), se encuentran este fin de semana ante la gran oportunidad de tomar ventaja en la clasificación provisional del mundial de MotoGP, con la disputa del Gran Premio de Andalucía en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera.

Y ello es así debido a la ausencia por lesión del español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), quien el martes fue intervenido quirúrgicamente de su fractura en el tercio medio del húmero del brazo derecho y al no estar dañado el nervio radial que se encuentra en esa zona, su recuperación podría ser mucho más rápida, por lo que podría reaparecer el 9 de agosto en el Gran Premio de la República Checa.

Por ese motivo tanto Quartararo, que el pasado fin de semana logró su primera victoria en grandes premios en la categoría de MotoGP, como Viñales, tienen este fin de semana una importante oportunidad para ampliar su número de puntos en la clasificación provisional del campeonato.

Y es así, principalmente, porque en el Ángel Nieto de Jerez demostraron que son los pilotos más en forma y en las mejores condiciones técnicas para dominar la competición en este trazado, en el que sólo Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20) parecía estar en condiciones de aguantar su ritmo, pero muy justo.

A las Yamaha YZR M 1 parece "sentarles" muy bien la nueva carcasa de Michelin pues mientras Quartararo optó por el neumático duro para la carrera del fin de semana, Maverick Viñales utilizó el blando. Bien es cierto que el español dijo no haber acertado plenamente con su elección, pero también lo es que pudo llegar hasta el final de carrera con muy buen ritmo y al final la segunda posición le coloca en una posición inmejorable para atacar este fin de semana el liderato de Fabio Quartararo.

En cuanto al piloto francés ha pasado de gran revelación a aspirante al título y para ambos será importante sumar el máximo número de puntos antes del regreso de Marc Márquez, quien seguramente aunque no plenamente recuperado con la actitud "caníbal" que siempre le ha caracterizado y con ganas de recuperar cuanto antes el terreno perdido, si bien ahora ya sabe que los errores esta temporada se pagan muy caros.

El italiano Valentino Rossi, que no pudo terminar la primera carrera de Jerez y tuvo que dejar su Yamaha YZR M 1, en el muro, seguro que buscará resarcirse de esa mala suerte con un buen resultado, por lo que es uno de los pilotos que no se debe descartar en la lucha por el podio, como tampoco a su pupilo en el Rancho de Tavullia y compatriota suyo, Franco Morbidelli, si bien en su caso alguna de las posiciones en el "cajón" se antojan más complicadas.

Quartararo y Viñales al margen, sus principales rivales debieran ser los pilotos de Ducati, en particular los dos del equipo oficial, Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci, aunque ninguno de los dos se mostró demasiado contento con el rendimiento de sus Desmosedici GP20, lo contrario que el australiano Jack Miller, que el pasado fin de semana estuvo en el grupo de cabeza toda la carrera y a la postre logró una más que meritoria cuarta plaza final.

Una deuda pendiente tienen los pilotos de la Suzuki GSX-RR, los españoles Alex Rins -que cumple con un intenso plan de recuperación que le permita estar en condiciones de subirse a su moto este fin de semana- y Joan Mir, pues el primero no pudo disputar la carrera al sufrir una caída en la que sufrió la luxación de un hombro y el segundo se cayó en los compases iniciales de la carrera del Gran Premio de España.

En el caso de la austríaca KTM la sexta plaza de Pol Espargaró es uno de sus mejores resultados de siempre con la RC 16 y seguro que el de Granollers, que el año que viene será compañero de equipo de Marc Márquez en el Repsol Honda, buscará mejorar el rendimiento de la moto y su clasificación este fin de semana.

Su hermano Aleix Espargaró, piloto oficial de Aprilia, tiene el compromiso de intentar terminar la carrera con la nueva RS-GP, después de ver cortada en seco su ascensión el pasado fin de semana por una caída, si pueden solventar los problemas de rendimiento del neumático delantero con tan altas temperaturas como tuvieron que soportar todas las motos el pasado fin de semana.

El británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) estuvo en el grupo de cabeza de carrera hasta que se cayó y tuvo que pasar por el quirófano con una fractura de escafoides, pero su intención es estar presente en el Gran Premio de Andalucía, aunque obviamente si lo logra no estará en las mejores condiciones físicas, pues su lesión suele ser de las más molestas a la hora de pilotar.

Por último, en el caso de Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V) y de Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP19), entrar en los puntos debe ser su principal objetivo, además de continuar aprendiendo todos los trucos de pilotaje del primero como debutante en la categoría reina del motociclismo mundial.

Juan Antonio Lladós