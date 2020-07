Portaltic.-Sólo Facebook sabe qué es lo más popular en su red social

22/07/2020 Facebook POLITICA UNSPLASH/CC/NEONBRAND



Facebook cuenta con datos internos que muestran qué es lo más popular en la red social homónima, pese a la existencia de herramientas de análisis que recogen datos como la interacción o los comentarios para sacar sus listas, y que la empresa busca trasladar a sus herramientas públicas.



El responsable de News Feed, Jon Hegeman, ha compartido en un hilo en Twitter que sólo Facebook conoce la lista de lo más popular de su plataforma, en respuesta a la lista compartida por el columnista de tecnología en New York Times, Kevin Roose.



La lista de Roose se centra en las páginas más destacadas en Estados Unidos según los datos que ofrece Crowd Tangle, una herramienta de Facebook que muestra "lo que ocurre con el contenido público en redes sociales".



Hegeman no rechaza la lista de Roose, ya que, como dice, el periodista trabaja "con datos precisos" de interacción. Pero hace una matización: "Estas listas no representan lo que la mayoría de gente ve en Facebook".



Crowd Tangle calcula la interacción, no impresiones, y no debe confundirse con "lo que es más popular". Por ello, el responsable de News Feed señala que una forma "más precisa" de ver qué es lo más popular es consultar "los enlaces con el mayor alcance", un dato que, según dice, "sólo está disponible de forma interna".



Esto datos muestran, como continúa explicando, que lo más popular en Estados Unidos "no es tan parcial" como sugiere la lista del periodista, sino "una mezcla de noticias procedentes de medios de comunicación, gif y otros contenidos de cultura pop".



Hegeman, en el hilo, también ha dicho que están "explorando" la forma de incorporar los datos internos a las herramientas públicas de la compañía.