Pandemia rompe récords de fallecimientos en países de América Latina

Actualiza con balances en EEUU y México ///Washington, 22 Jul 2020 (AFP) - Los contagios de covid-19 continúan sin mostrar "signos de desaceleración" en las Américas, advirtió la Organización Panamericana de la Salud (OPS) este martes, mientras, al otro lado del Atlántico, los mandatarios europeos sellaron un acuerdo sin precedentes para inyectar un fondo multimillonario a sus economías arrasadas por la pandemia.En Estados Unidos, el país más golpeado por la epidemia en términos absolutos, el presidente Donald Trump advirtió que "la crisis va a empeorar antes de que haya una mejora". Las Américas registraron más de 316.000 muertos por covid-19 y 7,9 millones de contagios, según un recuento realizado por la AFP con datos oficiales. "La pandemia no muestra signos de una desaceleración en la región", alertó la directora de la OPS, Carissa Etienne, desde Washington.La región alberga a los dos países con más casos del mundo: Estados Unidos y Brasil, con 3,8 y 2,1 millones de contagiados, respectivamente.El virus ha infectado en todo el mundo a más de 14,8 millones de personas y ha matado a más de 614.000 desde que apareció en China en diciembre.En América Latina y el Caribe, donde hay más de 166.000 muertos y 3,9 millones de contagios, Argentina aparece como un nuevo foco de preocupación al registrar el martes una cifra récord de 117 fallecidos en una jornada.Y en México la pandemia se ha cobrado la vida de más de 40.000 personas. La OPS advirtió que en la región tres de cada diez personas -que equivalen a 325 millones de personas- tienen un riesgo ponderado de desarrollar una forma grave de infección por el coronavirus, debido a condiciones subyacentes. - "¡Acuerdo!" - Mientras el virus se extiende por las Américas y comienza a golpear con más fuerza en África, comprometiendo a las zonas más pobres del planeta, Europa pone la mira en la era postpandemia.Los líderes europeos de 27 países acordaron este martes un gigantesco plan de relanzamiento económico."¡Acuerdo!", tuiteó el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, más de 90 horas después del inicio de la cumbre en Bruselas.Los mandatarios acordaron un inédito fondo equivalente a 840.000 millones de dólares.Es "el momento más importante desde la creación del euro", dijo eufórico el presidente francés, Emmanuel Macron, en televisión, tras el acuerdo. La canciller alemana, Angela Merkel, dijo por su parte que se sentía aliviada por una UE que estuvo a la altura ante su "mayor crisis" histórica.El plan permitirá a los países más afectados, como España e Italia, enfrentar la profunda recesión prevista para 2020 a causa de la pandemia, que deja más de 205.000 muertos en Europa. - Trump busca retomar impulso - A poco más de tres meses para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, Trump retomó este martes las conferencias de prensa televisadas sobre la pandemia, en momentos en que varios estados del país viven una aceleración de contagios y muertes.En la conferencia, Trump admitió la magnitud de la crisis y aconsejó el uso de mascarillas, ante las críticas por su gestión de la pandemia, y en un momento en que está rezagado en las encuestas y el país afronta un complicado parón económico que ha dejado millones de desempleados."Usen una mascarilla", dijo el mandatario. "Les puede gustar o no, pero tienen un impacto".El país, que sumó un octavo día con más de 60.000 nuevos casos en 24 horas, ha registrado más de 3,89 contagios de coronavirus y 141.883 fallecidos por la pandemia. En tanto, el Fondo Monetario Internacional dijo que la pandemia podría comprometer los progresos logrados por las mujeres en las últimas tres décadas para reducir la brecha económica que las separa de los hombres. - Brasil prueba vacuna - Brasil se transformó este martes en el primer país en iniciar las pruebas en fase 3 de la vacuna china contra el coronavirus Coronavac, informó a AFP el laboratorio Sinovac Biotech."Estoy muy contenta de poder participar de esta experiencia, estamos viviendo un momento único e histórico", declaró una doctora de 27 años, cuya identidad no fue revelada, al recibir una dosis.La profesional fue la primera de los 9.000 médicos y paramédicos voluntarios que recibirán en los próximos tres meses la vacuna como parte del convenio entre el laboratorio chino y el instituto de investigación brasileño Butantan. Estudios publicados el lunes dieron esperanzas de encontrar pronto una vacuna contra el virus por el avance de otros dos ensayos: el de la Universidad de Oxford en asociación con AstraZeneca y el de investigadores de varios organismos en China financiados por CanSino Biologics.Pero en Estados Unidos, los laboratorios Pfizer, Merck y Moderna dijeron que en caso de lograr la vacuna contra el nuevo coronavirus, no la venderán a precio de costo. Por el contrario, Johnson & Johnson y AstraZeneca se han comprometido a vender inicialmente sus dosis sin obtener ganancias.Ante la incertidumbre de si una vacuna eficaz llegará rápido a su fase final, el tradicional banquete de los premios Nobel, que se celebra en diciembre en Estocolmo, fue anulado por la Fundación Nobel, que precisó que la entrega de galardones se mantiene bajo "nuevos formatos" y probablemente los homenajeados podrán participar de la entrega de premios.burs-qan/amj/pc/mar/gfe/lda/an/gma ------------------------------------------------------------- México supera las 40.000 muertes por covid-19México, 22 Jul 2020 (AFP) - La secretaría de Salud de México reportó este martes que el coronavirus dejó 40.400 fallecidos en el país desde el primer caso registrado ahí el 28 de febrero. "Defunciones 40.400", expuso la secretaría en el informe técnico diario sobre el virus, lo que significa que en las últimas 24 horas se registraron 915 muertes más.El número de casos confirmados pasó del lunes al martes de 349.396 a 356.255, lo que representa 6.859 nuevos casos.Con 127 millones de habitantes, México es el cuarto país con más muertes en el mundo detrás de Estados Unidos, Brasil y Reino Unido, de acuerdo con un balance de la AFP basado en cifras oficiales.México inició en junio una paulatina reapertura económica, lo que según Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y responsable de la estrategia contra el nuevo coronavirus, siempre acarrea un riesgo de que haya nuevos casos.La capital mexicana fue el epicentro del virus. Este martes registró 64.431 casos confirmados y 8.354 defunciones acumulados.A finales de mayo, López-Gatell dijo en entrevista con la AFP que las muertes podrían sumar unas 30.000 en México si no se tomaban las medidas de confinamiento.En una posterior revisión, el funcionario elevó sus previsiones y situó en hasta 35.000 la previsión de decesos.El gobierno de México reconvirtió y habilitó más de 900 hospitales destinados a la atención de enfermos de covid-19, y la secretaría de Salud aseguró este martes que el 37% de las camas con ventilador para los casos más graves están ocupadas. jg/gma ------------------------------------------------------------- Nuevo récord de muertes por coronavirus y pico de casos en ArgentinaBuenos Aires, 21 Jul 2020 (AFP) - Argentina registró este martes un nuevo récord de muertos por coronavirus al contabilizar 117 víctimas fatales, en tanto también anotó un pico de contagios con 5.331 nuevos positivos, informaron las autoridades.El incremento se da cuando el gobierno dispuso una flexibilización a partir de esta semana de la cuarentena en la región metropolitana de Buenos Aires que concentra el 90% de los contagios.El país sudamericano suma 136.105 casos con 2.490 muertos desde que inició la pandemia sobre 44 millones de habitantes. El total de pacientes recuperados suma 58.598.El aumento de casos se produce tras 17 días de estrictas restricciones de movimiento de la población que se esperaba redundaran en una baja de positivos.El récord de muertes sigue al registrado el lunes cuando fallecieron 113 personas por Covid-19.El informe epidemiológico de este martes detalla que 890 personas siguen internadas en terapia intensiva.La ocupación de camas de alta complejidad es del 65,4% en la región metropolitana de Buenos Aires y del 55,5% a nivel nacional.El gobierno impuso una cuarentena obligatoria nacional el 20 de marzo, pero desde entonces se ha flexibilizado en la mayor parte del territorio, aunque con marchas y contramarchas en las zonas críticas.La necesidad de reactivar la economía, en recesión desde 2018, sumado al hartazgo de la población llevó a muchos a violar las restricciones.En la ciudad de Buenos Aires y para mantener la circulación en lo mínimo, la alcaldía comenzó a retirar las licencias de conducir de aquéllos que circulen sin un permiso que sólo se otorga a personal de actividades esenciales.El gobierno trazó un cronograma de flexibilización progresiva de actividades que inició el lunes y va hasta el 2 de agosto en la región metropolitana de Buenos Aires. En ese plazo se reabrirán parques y plazas, peluquerías y galerías comerciales, comercios de venta de calzado y ropa y bufetes de abogados, entre otras actividades.La provincia de Jujuy, otro de los focos de contagio que había anunciado una flexibilización de actividades, resolvió este martes dar marcha atrás y volver a una cuarentena estricta tras registrar 13 muertes esta jornada.sa/gm/ ------------------------------------------------------------- Colombia rebasa los 7.000 muertos por pandemia en cuatro meses y medio de emergenciaBogotá, 21 Jul 2020 (AFP) - Colombia superó este martes los 7.000 muertos a causa del nuevo coronavirus, que fue detectado por primera vez en el país el 6 de marzo, según el balance oficial divulgado por el Ministerio de Salud. En las últimas 24 horas fallecieron 237 personas, para un total de 7.166 óbitos, mientras ya van 211.038 contagios, de acuerdo con las autoridades.Con ocho millones de habitantes, Bogotá concentra un tercio de todos los casos. En la capital colombiana y en Medellín, la segunda ciudad del país, rige un confinamiento estricto en varios puntos, en un intento por frenar la velocidad de contagio y evitar un colapso de la red de cuidados intensivos habilitada para la pandemia.En la última semana, Colombia, con unos 50 millones de habitantes, sumó un promedio de 7.306 nuevos casos diarios y 220 muertes, saltando de 6.000 a más de 7.000 óbitos entre el 16 y el 21 de julio. El gobierno de Iván Duque, presionado por el colapso de la economía, ha ido relajando las medidas de aislamiento en momentos en que los expertos prevén para julio y agosto la fase de mayor contagio. El presidente decretó recientemente una nueva ampliación del confinamiento hasta el 1 de agosto, aunque con múltiples excepciones.Colombia es el quinto país de América Latina más castigado por la pandemia en número de fallecidos y contagios. dl/vel/gma ------------------------------------------------------------- Bogotá extenderá confinamiento por pandemia a cinco millones de personas =(Video)= Bogotá, 22 Jul 2020 (AFP) - La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció este martes que ampliará el confinamiento estricto a cinco millones de personas a partir del jueves, ante el avance de la pandemia y la negativa del gobierno a autorizar una cuarentena absoluta en la capital colombiana.Desde el 13 de julio, cuando se agravó la crisis sanitaria, la ciudad de ocho millones de habitantes está bajo un sistema de aislamiento por localidades (conjuntos de barrios), que alcanza a 2,5 millones de personas en cada turno. Sin embargo, la mandataria endureció la medida para que abarque a más población a partir del 23 julio y hasta el 14 de agosto."El gobierno ha sido enfático en que no va a autorizar una cuarentena en Bogotá, razón por la cual la otra posibilidad que tenemos es continuar en la cuarentena por localidades, pero vamos a acelerar el cronograma", dijo en conferencia de prensa virtual. En el centro, sur y suroeste de la ciudad, "casi cinco millones de habitantes estarán en cuarentena durante cuatro días seguidos" entre jueves y domingo, explicó.Luego se cerrarán otras localidades con el fin de tener "una cuarentena más corta, pero más intensa" de lo previsto inicialmente. Esas medidas se aplicarán ahora hasta el 14 de agosto, cuando en un primer momento estaban previstas hasta finales de ese mes. Bogotá, que concentra casi un tercio de los 211.038 registrados en el país desde el 6 de marzo, busca evitar el colapso de la red de cuidados intensivos que tiene una ocupación del 91,5% de camas, según cifras oficiales.Hasta la fecha han fallecido en todo el territorio colombiano 7.166 personas por covid-19.El 25 de marzo, el gobierno del presidente Iván Duque impuso medidas de aislamiento preventivo obligatorio que, en principio, regirán hasta el 1 de agosto. Sin embargo, conforme se ha agravado la crisis económica -con unos cinco millones de empleos destruidos-, ha venido relajando las restricciones precisamente cuando el país está entrando en el período más crítico de contagios y fallecimientos."Cuidar la salud y la vida simultáneamente con reactivar la vida productiva, con distanciamiento es el deber del mundo entero", dijo Duque el lunes en un mensaje virtual al Congreso.Con 50 millones de personas, Colombia es el quinto país de América Latina más castigado por la pandemia en número de fallecidos y contagios. dl/vel/gma