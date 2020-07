Nestlé agrega marcas chinas de agua a lista de posibles ventas

(Bloomberg) -- Nestlé SA está considerando vender un negocio de agua embotellada en China, a medida que la compañía de alimentos más grande del mundo descarta marcas de bajo rendimiento.

Nestlé dijo el miércoles que está considerando una serie de opciones, incluida la venta. La unidad, que vende una versión local de Nestlé Pure Life y Da Shan Yunnan Spring, tiene ventas anuales de alrededor de 50 millones de francos (US$53 millones) y probablemente podría alcanzar un precio similar, estimó Alain Oberhuber, analista de MainFirst. Nestlé enfrenta una fuerte competencia interna en ese mercado.

Nestlé ha estado planeando reducir su negocio tanto en China como en el segmento de agua embotellada. Se dice que la compañía ha reducido la lista de postores por su negocio chino en crisis, Yinlu Foods Group, por el que puede obtener más de US$400 millones. El mes pasado, la compañía puso a la venta su negocio de agua embotellada del mercado masivo de Estados Unidos para concentrarse en marcas premium.

El director ejecutivo, Mark Schneider, ha suscrito más de 50 acuerdos desde que se hizo cargo en 2017. Dijo en febrero que su único arrepentimiento con respecto a 2019 fue que la gestión de la cartera tuvo muchas ventas y pocas adquisiciones, e insinuó una cartera completa de acuerdos para este año.

CNN Business informó por primera vez la posible venta.

Nota Original:Nestle Adds Chinese Water Brands to List of Possible Disposals

©2020 Bloomberg L.P.