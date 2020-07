Nagashima y Arenas sólidos líderes

El piloto español de Moto3, Albert Arenas (Gaviota Aspar Team Moto3), celebra en el podio su victoria en la carrera de esta categoría del Gran Premio Red Bull de España, disputado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, el pasado domingo. EFE/Román Ríos

Madrid, 22 jul (EFE).- El japonés Tetsuta Nagashima (Kalex) y el español Albert Arenas (KTM) se han mostrado como sólidos líderes en sus respectivas categorías y serán para sus rivales los referentes, durante el Gran Premio de Andalucía de motociclismo que este fin de semana se disputa en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera.

Nagashima cuenta con un mínimo de 17 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, que es el italiano Lorenzo Baldasarri (Kalex), aunque muy cerca de éste se encuentran sus compatriotas Luca Marini (Kalex) y Enea Bastianini (Kalex), que se perfilan como los pilotos más fuertes de la categoría intermedia, junto a un trío de españoles constituido por Arón Canet (Speed Up), Jorge Martín (Kalex) y Jorge Navarro (Speed Up) con suerte dispar en la primera cita en el Ángel Nieto de Jerez.

Baldasarri falló en Jerez, en donde no pudo pasar de la octava plaza cuando en Catar había sido segundo, mientras que en el caso de Luca Marini ha sido a la inversa y en la primera carrera de la temporada no pudo puntuar, pero en Jerez se pudo resarcir con una brillante victoria.

En cuanto a los españoles se refiere, Arón Canet, debutante en la categoría, parece estar cogiendo rápidamente el pulso a su nueva moto y al octavo puesto conseguido en su primera carrera de la temporada sumó un quinto el fin de semana pasado y ello después de pelear con el grupo de cabeza, en el que no pudo aguantar al no tener todavía demasiado controlado el ritmo de carrera.

A Jorge Martín le sucedió un poco como a Marini ya que en la primera cita de la temporada no pudo puntuar y, sin embargo, en Jerez acabó en el podio, tercero, lo que le sitúa en una condición inmejorable para pelear nuevamente por el podio en la segunda cita en el Ángel Nieto de Jerez.

Jorge Navarro, Xavier Vierge o Augusto Fernández (Kalex) necesitan dar un paso adelante en la puesta a punto de sus motos para dar ese salto adelante en la clasificación que les permita luchar con consistencia por las primeras posiciones de la clasificación.

Albert Arenas, en Moto3, tiene una nueva oportunidad "de oro" para consolidar su liderato en la clasificación del mundial, en donde se ha convertido en el piloto a batir gracias a sus dos victorias consecutivas para una retahíla de rivales que, como cada fin de semana de carrera integran el nutrido grupo de cabeza.

El japonés Ai Ogura (Honda), segundo en Jerez el pasado fin de semana, el británico John McPhee, que se cayó en la última curva cuando peleaba por la victoria al tocarse con Celestino Vietti, el mismo italiano, que terminó quinto, son algunos.

Pero no son los únicos pues hay que tener en cuenta a los españoles Jaume Masiá (Honda) y Raúl Fernández (KTM), el también japonés Tatsuki Suzuki (Honda), siempre emotivo en su trato con su jefe de equipo, el italiano Paolo Simoncelli, padre del fallecido Marco Simoncelli, o al argentino Gabriel Rodrigo (Honda).

Son sólo una serie de nombres que se pueden unir a la larga lista de aspirantes a la victoria con la que siempre cuenta la más pequeña de las categorías del mundial de motociclismo.

Juan Antonio Lladós