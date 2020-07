Nacional vence a Rentistas y Peñarol iguala 0-0 con Cerro Largo en amistosos

En la imagen, el futbolista argentino Gonzalo Bergessio del Nacional. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 22 jul (EFE).- Nacional y Peñarol continuaron este miércoles con su preparación para el retorno de la actividad oficial del fútbol uruguayo al enfrentarse en partidos amistosos marcados por la lluvia con Rentistas y Cerro Largo.

Los dos grandes del fútbol de Uruguay se verán las caras cuando regrese la competición oficial en la cuarta fecha del Torneo Apertura, que se detuvo el 13 de marzo cuando se decretó la emergencia sanitaria en el país por la COVID-19.

Los dirigidos por Gustavo Munúa se enfrentaron con el recién ascendido Rentistas, que lidera el Torneo Apertura con 9 puntos y era la revelación de la competición hasta su suspensión.

En el partido que jugaron los titulares en el Gran Parque Central el tricolor venció a los 'bichos' colorados por 2-0 gracias a un doblete del argentino Gonzalo Bergessio mientras que el duelo de los suplentes también tuvo victoria del Nacional por 2-1.

El entrenador del Nacional colocó en cancha a Luis Mejía; Armando Méndez, Mathías Laborda, Guzmán Corujo, Agustín Oliveros; Claudio Yacob, Gabriel Neves, Felipe Carballo, Santiago Rodríguez; Brian Ocampo y Gonzalo Bergessio.

Rentistas, dirigido por Alejandro Cappuccio, presentó a Yonatan Irrazábal; Andrés Rodales, Maximiliano Falcón, Alexis Rolín, Robert Ergas; Carlos Villalba, Matías Abisab, Gonzalo Vega, Ramiro Cristóbal; Mauro Valiente y Cristian Olivera.

En su Centro de Alto Rendimiento, el Peñarol de Diego Forlán no pudo salir de la igualdad sin goles con Cerro Largo. La falta de gol es una de las mayores dificultades que está encontrando el aurinegro en los últimos amistosos con vistas al retorno del torneo.

Peñarol anunció hoy el fichaje del delantero Jonathan Urretaviscaya, que todavía no pudo debutar oficialmente esta temporada debido a una rotura de ligamentos y que debía retornar al Monterrey mexicano.

No obstante, Urretaviscaya arregló su desvinculación para seguir en el equipo de Forlán.

Para el amistoso de este jueves el entrenador puso a Thiago Cardozo; Giovanni González, Gary Kagelmacher, Rodrigo Abascal, Joaquín Piquerez, Krisztián Vadócz; Jesús Trindade, Facundo Pellistri, David Terans, Matías Britos y Xisco Jiménez.

El equipo de Danielo Núñez formó con Washington Aguerre; Mauricio Gómez, Agustín Heredia, Martín Ferreira, Richard Dorrego; Ángel Cayetano, Enrique Etcheverry, Hamilton Pereira, Hugo Dorrego; Guillermo May y Enzo Borges.

En el partido entre los equipos suplentes, el Peñarol ganó por 1-0 al Cerro Largo.