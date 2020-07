México anuncia reforma a las pensiones con el compromiso de los empresarios

Fotografía de archivo del secretario de Hacienda de México, Arturo Herrera. EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

México, 22 jul (EFE).- El Gobierno mexicano anunció este miércoles una reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) con la meta de aumentar en 40 % el ingreso de los jubilados gracias al compromiso de los patrones de incrementar en más del doble sus aportaciones.

La iniciativa también crecería de 34 % al 82 % la cobertura de trabajadores con una pensión garantizada y elevaría de 56 % a 97 % el número de mexicanos activos con derecho a una pensión, expuso el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera.

La nueva normativa reduciría el requisito de 1.250 semanas (25 años) de cotización a solo 750 semanas (15 años) para el derecho a una pensión garantizada.

También incrementaría la aportación total a la pensión de 6,5 % a 15 % sin aumentar la cuota de los trabajadores.

Esto ocurrirá porque la aportación patronal se eleva de 5,15 % a 13,87 % mientras que la del Estado se modifica para solo beneficiar a quienes ganan hasta cuatro salarios mínimos.

"En un periodo de ocho años los patrones van a incrementar en 2,7 veces lo que ellos aportan para el retiro de los trabajadores, la aportación que hace el Estado mexicano en este rubro no va a cambiar", detalló Herrera.

Esta será la primera reforma al sistema de pensiones desde 1997, cuando se crearon las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), un sistema privado en el que trabajadores, empresarios y gobierno aportan para la jubilación.

Sin embargo, en México solo uno de cada 4 adultos mayores recibe una jubilación contributiva, un hecho que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha vinculado con la privatización.

Estima, además, que 80.000 mexicanos alcanzarán la edad de jubilación en 2022, pero 7 de cada 10 no acumularán las 1.250 semanas de cotización necesaria.

Cuando un trabajador se retira en México, solo recibe un promedio de 30 % de su sueldo, advirtió este miércoles el senador Carlos Aceves, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

El representante de los trabajadores reconoció que la reforma se queda corta, pero es realista.

"No es lo suficiente, pero es lo que en este momento se puede hacer, porque aparte de todo tenemos además la pandemia y no es un momento muy apropiado, cuando se están haciendo tantos gastos", argumentó el legislador.

La iniciativa se enviará al Congreso para someterla a votación.

Los representantes del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda) en el Senado, Ricardo Monreal, y en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, coincidieron en que la reforma es el primer paso para "corregir la herencia del periodo neoliberal".

También destacaron el liderazgo de Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien impulsó la propuesta.

"Esta es una muestra fehaciente, clara, de ese compromiso y de esa dimensión social del empresariado mexicano, creo que esto es enormemente relevante", aseguró Salazar.

El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió al Congreso a aprobar la reforma para evitar una crisis de las finanzas.

"Si esa reforma no se corrige, al pensionarse los trabajadores recibirían menos de la mitad de su salario, esto seguiría agravando con el tiempo, nosotros no padeceríamos mucho por esa mala reforma, pero hacia adelante habría crisis", indicó.