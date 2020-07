Malta.- El intermediario en el complot para asesinar a Caruana, en estado crítico tras sufrir heridas de arma blanca

16/10/2019 Vigilia en honor a la periodista de investigación asesinada Daphne Caruana Galizia POLITICA INTERNACIONAL Christoph Soeder/dpa



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Melvin Theuma, un intermediario en el complot para asesinar a la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia, se encuentra en estado crítico tras ser hallado con heridas de arma blanca en su domicilio, horas antes de una nueva sesión del juicio que investiga el asesinato de la periodista en 2017.



Según informa el diario 'Times of Malta', Theuma ha sido encontrado con la garganta cortada dentro del baño de su casa y también sufría una gran herida abdominal. Ha sido trasladado al Hospital Mater Dei y ha entrado en quirófano nada más llegar.



La Policía ha detallado que las "indicaciones iniciales" señalan que se ha herido a sí mismo. Ha sido el abogado de Theuma el que ha dado la voz de alarma al no lograr establecer contacto con él. La Policía apostada en su domicilio para protegerle ha entrado en su residencia con su mujer y lo han encontrado rodeado de gran cantidad de sangre.



Se espera que el indulto presidencial de Theuma monopolice la nueva sesión del juicio que ha de celebrarse este miércoles, enmarcada en la causa contra Yorgen Fenech, el principal sospechoso del asesinato. El juicio se reanudó en junio después de varios meses suspendido por la crisis desatada por la pandemia de la COVID-19. Según fuentes de la investigación citadas por el 'Times of Malta', el caso ha llegado ya a una coyuntura potencialmente crucial.



Theuma, un taxista, goza de inmunidad legal tras haber dado información clave a los investigadores sobre el asesinato con bomba de Caruana Galizia, una reconocida periodista de investigación que denunció desde su blog casos de corrupción y que vinculo a altos cargos gubernamentales con empresas que desviaban fondos a Panamá y que aparecen en los llamados 'Papeles de Panamá'.



El crimen desencadenó una tormenta política a finales de 2019, provocando la renuncia de varios miembros del Gobierno y que tuvo como colofón la renuncia del anterior primer ministro Joseph Muscat, quien dejó el cargo en enero de este año.



Por su parte, Fenech señaló como verdadero autor del asesinato al antiguo jefe de gabinete de Muscat, Keith Schembri, quien fue detenido e interrogado para posteriormente ser liberado sin cargos por la Policía.