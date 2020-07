Los Wilfs, dueños de los Vikings, buscan adquirir a los Timberwolves

En la imagen, la estrella de los Timberwolves de Minnesota Karl-Anthony Towns (i). EFE/Tannen Maury/Archivo

Minneapolis (EE.UU.), 21 jul (EFE).- La familia Wilf, propietaria de los Vikings de Minnesota, se ha convertido en una seria candidata para adquirir a los Timberwolves de Minnesota de la NBA.

Esto lo dieron a conocer algunas fuentes cercanas a la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Recientemente, los Wilfs emergieron como uno de los grupos que intentaban comprar al equipo de la NBA al multimillonario Glen Taylor, siempre según las mismas fuentes periodísticas.

Los Wilfs son unos de los contendientes por el equipo, que tiene a varios postores, incluido el promotor inmobiliario metropolitano de Nueva York, Meyer Orbach, quien compró una participación minoritaria en los Timberwolves en el 2016.

El exjugador destacado de los Timberwolves, Kevin Garnett, también dijo que está formando un grupo para intentar comprar el equipo.

A pesar de que hay varios grupos interesados en el equipo, los Wilfs están en un lugar privilegiado para comprar a los Timberwolves.

De acuerdo con las fuentes, la decisión sobre la venta del equipo podría tomarse hasta septiembre.

Taylor es dueño del equipo desde 1994, cuando lo compró por unos 88 millones de dólares ( 76 millones de euros).

El propietario contrató a The Raine Group para vender la franquicia, y de acuerdo a las mismas fuentes está buscando al menos 1.200 millones de dólares ( 1.040 millones de euros) para el equipo que ha sido valorado en cerca de 1.400 millones ( 1.213 millones de euros).

Una de las condiciones de Taylor, de acuerdo con un informe del Athletic, es que no venderá el equipo a un grupo que quiera sacarlo de Minneapolis.

Los Wilfs compraron a los Vikingos en 2005 por 600 millones de dólares ( 520 millones de euros), y ahora el valor de la franquicia de la NFL probablemente superaría los 3.000 millones ( 2.599 millones de euros).

Zygi Wilf es el principal dueño de los Vikingos; Mark Wilf es el presidente y copropietario, y Leonard Wilf es copropietario y vicepresidente.

Han estado activos en Minnesota, después de que construyeron el "US Bank Stadium", así como una instalación de entrenamiento de vanguardia para los Vikings.

El mes pasado donaron cinco millones ( 4,3 millones de euros) a diversas causas de justicia social, además de los cinco millones (4,3 millones de euros) que aportaron para apoyar al alivio contra la pandemia del coronavirus.

Con su posible compra, los Wilf podrían tener aún más poder en Minnesota, si al final consiguen a los Timberwolves, que les consolidaría como el nuevo imperio deportivo profesional del estado.