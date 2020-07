LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 12PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Miércoles 22 de julio del 2020

PRIMERA PLANA

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU VACUNA

WASHINGTON - Estados Unidos ha firmado un contrato con Pfizer para la entrega de 100 millones de dosis de una vacuna contra el COVID-19 que está elaborando la farmacéutica. Por Darlene Superville. 300 palabras. AP foto. ENVIADO

Con:

—AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU-CONGRESO: Paquete de ayuda en EEUU podría superar el billón de dólares

—AMS-GEN CORONAVIRUS-BRASIL: Bolsonaro vuelve a dar positivo a coronavirus

—MOR-GEN CORONAVIRUS-IRAN: Irán: 138 trabajadores de la salud murieron por coronavirus

—AFR-GEN CORONAVIRUS-AFRICA: OMS, CDC África estudian remedios tradicionales para COVID

ASI-GEN CHINA-EEUU

BEIJING — EEUU ordena a China que cierre su consulado en Houston “para proteger la propiedad intelectual y la información privada de los estadounidenses”. Un funcionario de Beijing califica la acción escandalosa e injustificada que saboteará las relaciones entre las dos mayores economías del mundo. 600 palabras. Por Ken Moritsugu y Matthew Lee. AP fotos. ENVIADO

AMN-POL EEUU-ELECCIONES-BIDEN-ENTUSIASMO

NUEVA YORK — Es posible que el presidente Donald Trump esté perdiendo, pero eso no significa que Joe Biden esté ganando. Ése es el temor de un grupo recaudador de fondos para los demócratas, que quiere cerrar la brecha persistente entre el presidente republicano y el retador demócrata en cuanto al entusiasmo que despierta cada uno entre sus seguidores. 460 palabras. AP foto. Por Steve Peoples. ENVIADO

EUR-GEN GRAN BRETAÑA-HONG KONG

LONDRES - Gran Bretaña ofrecerá otorgar ciudadanía a los residentes de Hong Kong a partir de enero del año entrante, anunció el gobierno el miércoles en una medida que ha enfurecido a China. Por Sylvia Hui y Danica Kirka. 300 palabras. ENVIADO

LATINOAMERICA Y EL CARIBE

AMN-GEN MEXICO-PENSIONES

CIUDAD DE MÉXICO — El gobierno presenta propuesta para reformar las pensiones que, entre otras novedades, permitirá que los mexicanos tengan derecho a una jubilación cuando hayan cotizado 15 años y no los 25 que se exigen en la actualidad. 260 palabras. ENVIADO

SOLAMENTE EN AP

REP-MED CORONAVIRUS-ASINTOMÁTICOS

SIN PROCEDENCIA - Uno de los grandes misterios del COVID-19 es la velocidad con que se propagó por todo el mundo. Otro, que tomó por sorpresa a los científicos, es el hecho de que puede ser contagiado por gente aparentemente saludable. Por Carla K. Johnson, Matt Sedensky y Candice Choi. 1200 palabras. AP Fotos.

AMN-GEN TRUMP-SEGURIDAD-CIUDADES

WASHINGTON - La visión de Donald Trump sobre los derechos de los estados está llena de contradicciones. A la hora de combatir el coronavirus, quiere que se las arreglen solos. Pero si hay que contener manifestaciones de protesta en ciudades gobernadas por demócratas, manda efectivos del gobierno a pesar de que las autoridades locales le piden que no lo haga. Por Jill Colvin. 1080 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

REP-INM EEUU-LEGADO DE CONQUISTADORES

RÍO RANCHO, Nuevo México - Quiere desmantelar programas de estudios de chicanos y nativos de la Universidad de Nuevo México por su visión crítica de los conquistadores españoles, aduciendo que enseña a los latinoamericanos a “odiarse a sí mismos”. Es hispano. Por Russell Contreras. 750 palabras. AP Fotos.

REP-GEN CORONAVIRUS-ADIÓS NY

NUEVA YORK - “Me sentía como en prisión”, dice una mujer al recordar los tres meses que pasó encerrada en un departamento de Nueva York por el coronavirus. Igual que una gran cantidad de neoyorquinos, Joyce Lilly y su pareja acaban de comprar una casa a una hora de la Gran Manzana. La pandemia hace que mucha gente se replantee una cantidad de cosas, incluidas las ventajas y desventajas de vivir en las grandes ciudades. Por Michael Hill. 900 palabras. AP Fotos.

MUNDO

EUR-GEN FRANCIA-INCENDIO-NIÑOS RESCATADOS

PARÍS - Dos niños escaparon de un departamento en llamas en Francia, saltando desde una ventana en un tercer piso y siendo atrapados por personas abajo. La prensa local dice que los hermanos, de 3 y 10 años, salieron ilesos por la caída, pero que posiblemente inhalaron humo. 380 palabras. AP foto. Por Arno Pedram. ENVIADO

DEPORTES

DEP-OLI TOKIO-PANDEMIA

TOKIO - Los aplazados Juegos Olímpicos no podrían realizarse el año que viene si la situación de la pandemia del coronavirus sigue como hasta ahora, advierte el presidente del comité organizador. Por Stephen Wade y Haruka Nuga. 400 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

DEP-BEI AZULEJOS-SEDE

TORONTO - Los Azulejos de Toronto instalarán su casa en el estadio PNC Park en Pittsburgh si el estado de Pennsylvania lo aprueba, informan a The Associated Press dos funcionarios al tanto de la situación. Canadá rechazó la solicitud de los Azulejos de jugar en el Rogers Centre, porque el itinerario de la temporada regular obligaría a frecuentes viajes hacia y desde Estados Unidos. Por Rob Gillies y Will Graves. 330 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

ESPECTACULOS Y CULTURA

ESP-CEL GBRETAÑA-JOHNNY DEPP

LONDRES - Amber Heard alega en una corte británica que su exesposo Johnny Depp le lanzó “unas 30 botellas” como si fueran “granadas” mientras se encontraban en Australia en marzo de 2015. Por Pan Pylas. 649 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-TEL HERMANOS ZURITA

CIUDAD DE MÉXICO - Emiliano y Sebastián Zurita, hijos de los actores Humberto Zurita y Christian Bach, retratan sus experiencias bajo los reflectores y en el amor en una nueva serie de Amazon Prime, “Cómo mantenerse soltero”. Por Berenice Bautista. 650 palabras. AP Foto.

ESP-TEL JENCARLOS CANELA

NUEVA YORK - Jencarlos Canela, quien da vida al entrañable tío Víctor en “The Expanding Universe of Ashley García”, habla de presencia latina en la pantalla estadounidense y celebra a la serie de Netflix por hacerlo a través de modelos de conducta positivos. Por Sigal Ratner-Arias. 500 palabras. AP Foto.

