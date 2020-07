La Cámara Baja de EE.UU. aprueba un proyecto contra el veto migratorio de Trump

La iniciativa, presentada por la congresista Judy Chu y denominada Ley Nacional contra la Discriminación basada en el Origen para los No Inmigrantes (NO BAN, en inglés), logró una votación favorable 233-183. EFE/TANNEN MAURY/Archivo

Washington, 22 jul (EFE).- La Cámara de Representantes de EE.UU., controlada por la oposición demócrata, aprobó este miércoles un proyecto de ley que busca revocar el veto migratorio del presidente Donald Trump contra refugiados y ciudadanos de países de mayoría musulmana y espera restringir la capacidad del Ejecutivo para imponer este tipo de medidas.

La iniciativa, presentada por la congresista Judy Chu y denominada Ley Nacional contra la Discriminación basada en el Origen para los No Inmigrantes (NO BAN, en inglés), logró una votación favorable 233-183.

Sin embargo, para convertirse en ley deberá lograr el aval del Senado, dominado por el Partido Republicano, y ser firmada posteriormente por el presidente Trump.

El proyecto propone acabar con el veto actual e impedir que la Administración de Trump introduzca nuevas restricciones sin presentar ninguna justificación y sin consultarlo con el Congreso, además de que plantea prohibir la discriminación religiosa.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos celebraron la aprobación de la propuesta e que instaron al Senado a seguir los pasos de la Cámara Baja.

"La votación de hoy envía el mensaje de que el Congreso no se quedará de brazos cruzados mientras esta Administración inflige angustia a los estadounidenses y sus familias, todo por una prohibición que no sirve para ningún propósito de seguridad nacional", señaló en un comunicado Harsha Panduranga , asesor del Programa Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan.

Por su parte, la presidenta y directora ejecutiva de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, Vanita Gupta, destacó que esta "es la primera ley de derechos civiles en la historia que protege explícitamente a los musulmanes".

"Hacemos un llamado al Senado para que apruebe la Ley NO BAN inmediatamente y detenga la intolerancia antimusulmana de esta Administración", agregó Gupta en una nota de prensa.

En enero pasado, cuando se cumplían tres años de la aprobación del primer veto migratorio de Trump a algunos países de mayoría musulmana, la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, anunció que la propuesta se votaría en las semanas siguientes.

La publicación Político indicó que los demócratas preveían avanzar con la aprobación en marzo, pero retrocedieron debido a que la agenda del Congreso quedó dominada por la pandemia del coronavirus.

En junio de 2018, el Tribunal Supremo de Estados Unidos respaldó con una fuerte división el veto migratorio de Trump, pese a las alegaciones de que apuntaba especialmente a países de mayoría musulmana.

La corte falló así a favor de la tercera prohibición de viaje promulgada por el mandatario desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017 y que afecta a Libia, Irán, Somalia, Siria y el Yemen e impone restricciones a los venezolanos y los norcoreanos.

El pasado 31 de enero, el Gobierno de Trump anunció restricciones de viaje para los ciudadanos de Nigeria, Eritrea, Birmania y Kirguistán, mientras que Sudán y Tanzania fueron excluidos del programa de visados de diversidad.