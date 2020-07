La Alianza opositora demanda el cierre de las escuelas en Nicaragua por la COVID-19

Estudiantes salen de su colegio luego de terminar la jornada, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 22 jul (EFE).- La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia demandó este miércoles al Gobierno de Nicaragua el cierre de las escuelas, para proteger a los estudiantes y sus familias de la pandemia de la COVID-19.

"El Estado (debe) asumir su rol de garante y protector de los derechos de las niñas, niños y adolescentes", e implementar "acciones que los protejan", señaló la Alianza Cívica en una demanda pública.

Nicaragua es el único país de Centroamérica que hasta ahora no ha suspendido las clases presenciales del año escolar, según la Unidad Sindical Magisterial.

El cierre en las dos semanas anteriores obedeció al receso intersemestral de todos los años y, según el sindicato, las autoridades del Ministerio de Educación han "obligado" a maestros y estudiantes a regresar a las escuelas, pero los padres se resisten.

"Ante la reapertura de clases obligatoria, muchos padres de familia se reunieron en desobediencia civil no enviando a sus hijos a los colegios, y en consecuencia, docentes y personal educativo han recibido constantes amenazas de despido", apuntó la Alianza.

El movimiento opositor agregó que los maestros se quejan de que el Ministerio de Educación "no ha brindado ninguna orientación a su personal sobre cómo enfrentar la emergencia sanitaria".

Según la Unidad Sindical Magisterial, al menos al menos 34 maestros han muerto de COVID-19 en Nicaragua.

A nivel nacional, el Gobierno registra 99 muertos y 3.439 casos confirmados de COVID-19.

El sindicato sostiene que no hay razón para mantener abiertas las escuelas, ya que la asistencia de alumnos a las escuelas oscila entre el 4 % y el 40 %.

El cierre de las escuelas como medida de contención de la pandemia ha sido recomendado al Gobierno del presidente Daniel Ortega por las Asociaciones Médicas de Nicaragua y por el Comité Científico Multidisciplinario, compuesto por médicos y científicos.

Actualmente Nicaragua cuenta con unos 10.000 maestros, 1,2 millones de estudiantes, y 45.000 escuelas, según datos oficiales.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) han expresado su preocupación sobre el manejo de la pandemia en Nicaragua.