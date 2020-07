Kiko Jiménez, indiferente ante el posible tonteo entre Christian Suescun y Gloria Camila

22/07/2020 KIKO JIMÉNEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 22 (CHANCE)



Una nueva información ha llegado a nuestras vidas y lo cierto es que nos parece increíble que el hermano de Sofía Suescun le haya tirado los trastos a Gloria Camila en los platós de televisión cuando han coincidido en algún programa. Ante esta información hemos buscado la reacción de Kiko Jiménez para saber qué opina el exnovio de la hija de la Jurado sobre esto, ya que podría provocar una brecha familiar.



Kiko Jiménez dice que le da igual todo lo que se está diciendo sobre si su cuñad Christian le tiraba o no los tejos a Gloria Camila en los platós: "Me es indiferente". Tras unos segundo en la calle, Sofía Suescun y Maite Galdeano recogieron a Kiko con una furgoneta demostrando que la relación está mejor que nunca: "Sí, todo genial".



A la pregunta más importante de todas, si sigue en pie la boda con Sofía Suescun, el exconcursante de GH VIP no ha querido dejar ninguna duda: "Hombre, siempre, claro". Y es que parece que los dos tienen más claro que nunca que quieren estar juntos y superar todos los baches que haya en sus vidas de la mano. Ahora, Maite tendrá que aceptar todos los pros y los contras que ve en Kiko Jiménez.