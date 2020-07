JPMorgan manejaba millones de Maxwell, igual que para Epstein

(Bloomberg) -- Los fiscales que están investigando a la acusada agresora sexual Ghislaine Maxwell no han identificado a los bancos que le ayudaron a administrar decenas de millones de dólares.

Uno de ellos era JPMorgan Chase & Co., según personas familiarizadas con el asunto.

Es una conexión más entre Maxwell y Jeffrey Epstein, fallecido depredador sexual que fue condenado y era cliente de JPMorgan desde hace mucho tiempo. Epstein era conocido dentro del mayor banco de Estados Unidos porque ayudó a llevar a muchos de sus conocidos ricos a su unidad de banca privada en Nueva York, que ofrecía discreción y una gestión personalizada del patrimonio a clientes ricos.

Maxwell tenía US$10 millones o más bajo administración en JPMorgan Private Bank, según dos personas con conocimiento directo del asunto, una de las cuales dijo que era clienta en 2009 o antes. Su dinero allí fue manejado por un equipo que incluía a varias docenas de gerentes de relaciones, asesores y otros que se especializan en negocios estrechamente relacionados. El banco continuó trabajando con ella después de que Epstein trasladó los fondos a Deutsche Bank AG en 2013.

JPMorgan declinó hacer comentarios.

Las finanzas de Maxwell están en el foco de atención luego de que autoridades federales en Manhattan la acusaran este mes de conspirar con Epstein para abusar sexualmente de menores, y los fiscales profundizaron en cómo financiaba sus actividades y estilo de vida. Las autoridades requieren que los bancos actúen como protección contra delitos financieros mediante la presentación de informes de actividades potencialmente sospechosas. Los informes no se hacen públicos.

Los negocios financieros de Epstein han perseguido a una institución financiera global que no hizo sonar las alarmas adecuadas. El regulador financiero de Nueva York este mes criticó a Deutsche Bank por su inadecuada supervisión de las transacciones de Epstein varios años después de que se declaró culpable en Florida por solicitar servicios de prostitución a menores.

La hermética unidad de negocios del banco privado de JPMorgan trabaja con clientes que tienen participaciones sustanciales en negocios privados, bienes raíces y fideicomisos. Allí, Maxwell mantenía su dinero en una cartera de acciones y fondos de JPMorgan bastante convencional, según personas con conocimiento del asunto.

Una de las personas dijo que Maxwell tuvo cuentas en JPMorgan hasta al menos 2015. Ese mismo año, se vio envuelta en un litigio civil con una mujer que afirmó que Epstein había abusado de ella cuando era menor de edad y que Maxwell hacía las veces de su señora, alegaciones que Maxwell negó.

Tras el arresto de Maxwell en New Hampshire este mes, fiscales federales indicaron que han identificado más de 15 cuentas bancarias asociadas con ella desde 2016 hasta el presente, incluso en bancos con sede en el Reino Unido y Suiza. Las cuentas tenían saldos de más de US$20 millones, dijeron.

Los fiscales también dijeron que se transfirieron más de US$20 millones de cuentas en el extranjero asociadas con Epstein a varias asociadas con Maxwell entre 2007 y 2011, y luego se devolvieron millones de dólares. No identificaron a ningún banco involucrado en las transferencias.

Finalmente, al menos uno de sus bancos cortó lazos con ella en 2019, dijo su abogado a un juez federal la semana pasada. Agregó que el arresto de Epstein el verano pasado provocó que su banco en ese momento la abandonara, obligándola a transferir cientos de miles de dólares a otra institución. El abogado no identificó al banco.

“Cuando un banco se separa de uno, se tienen que transferir los fondos. Es verdad. Eso fue lo que sucedió”, dijo su abogado.

