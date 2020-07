MADRID, 22 (CHANCE)



Uno de los problemas que ha originado la crisis sanitaria derivada del Coronavirus es la discriminación que, según los toreros, se está llevando a cabo al mundo del toro por parte del sector cultural. Los toreros coinciden que en que son objeto de discriminación por parte de la ministra Yolanda Díaz, quien deniega las ayudas destinadas al sector cultural a la tauromaquia para hacer frente a la situación que ha derivado el Covid-19.



JOSÉ MARÍA MANZANARES: "NO PUEDEN DEJAR DE LADO A UN SECTOR COMO LA TAUROMAQUIA"



José María Manzanares ha asistido a la manifestación organizada y ha dejado claro que no entiende cómo se puede discriminar así al mundo de la tauromaquia: "No podemos admitir que no sé si por una cuestión ideológica o que no nos aceptan, directamente no estén abandonando y dejando a un lado, creo que somos, al igual que muchos otros trabajadores que están recibiendo ayudar y creo que mi gente y sus familias se lo merecen, son muchos meses sin poder dar de comer a sus familias, están acudiendo a comederos sociales y si gobiernan, gobiernan para todos, no pueden dejar de lado a un sector como la tauromaquia".



En cuanto a qué otras alternativas se están barajando para ayudar a los que más lo necesitan, comentó que: "Sí, entre nosotros, la de picadores, banderilleros, matadores a través de la fundación todo de lidia ha estado organizando todo, intentando llevar todo esto para adelante con un gabinete de crisis. Estamos viendo todo tipo de opciones desde corridas de toros, festivales para intentar echar una mano a nuestra familia en el mundo del toro. Espero que nos oigan, que nos echen en cuenta y que no tengamos esta discriminación tan injusta que tenemos".