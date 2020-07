Johnny Depp arrojó botellas "como granadas" en pelea donde se cortó un dedo: tribunal

LONDRES, 22 jul (Reuters) - La actriz estadounidense Amber Heard negó el miércoles haber cortado la punta del dedo de su exmarido Johnny Depp durante una violenta discusión, y dijo que la estrella de Hollywood le había estado arrojando botellas "como granadas".

Heard está presentando pruebas en el Tribunal Superior de Londres por tercer día en nombre de los editores del periódico británico The Sun, al que Depp está demandando por difamación después de que lo calificara como un "maltratador de esposa" en un artículo de 2018.

La actriz, que acusa a la estrella de "Piratas del Caribe" de 57 años de abuso físico en al menos 14 ocasiones, fue interrogada sobre un incidente en Australia en marzo de 2015, cuando ella dice que fue sometida a un calvario de tres días.

Depp dice que la punta de su dedo se cortó durante una discusión cuando Heard, de 34 años, le arrojó una botella grande de vodka que golpeó su mano.

"Solo arrojé cosas para escapar de Johnny cuando me estaba golpeando", afirmó la actriz.

Heard relató que le había sacado una botella a Depp de la que estaba bebiendo y la estrelló contra el suelo, provocando una respuesta furiosa de él. Entonces tomó botellas y comenzó a arrojarlas.

"Las levantó y comenzó a usarlas como granadas o bombas (...) lanzando una tras otra en mi dirección", contó y agregó que arrojó todas las botellas del bar que estaban a su alcance.

La abogada de Depp, Eleanor Laws, aseguró que era mentira el relato de Heard de que el actor se cortó el dedo al golpear un teléfono contra la pared y luego seguió agrediéndola.

"No, no lo es", respondió la actriz. "No creo que haya querido cortarse el dedo, pero sí continuó atacándome".

Laws también acusó a Heard de apagar un cigarrillo en la mejilla de Depp.

"No, Johnny lo hizo enfrente mío. Solía hacer cosas así", aseveró Heard.

Está previsto que el juicio concluya la semana próxima, aunque no se espera una resolución inmediata. (Reporte de Michael Holden, Editado en español por Lucila Sigal)