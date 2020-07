Indígenas exigen el cierre final de un lote petrolero tras el retiro de una concesionaria

En la imagen, el presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), Wrays Pérez. EFE/Mercedes Palomino/Archivo

Lima, 22 jul (EFE).- Los pueblos indígenas achuar y wampís, asentados en la región amazónica de Loreto, en el norte de Perú, exigen el cierre definitivo del lote petrolero 64, al que se oponen por afectar su hábitat, después de que este mes se retirara de la operación la empresa Geopark que tenía su licencia.

Geopark, con sede en Chile y operaciones en Suramérica, es la sexta empresa que abandona el lote 64 en los últimos 25 años, a pesar de que la estatal Petroperú, socia de la explotación, ingresó en la actividad extractiva con el 25 % de acciones para mantenerla activa.

La compañía decidió retirarse de la operación después de recibir más de un centenar de observaciones a su Estudio de Impacto Ambiental, entre las que figuraban no haber consultado al pueblo achuar como habitantes del área de influencia, un derecho reconocido en acuerdos internacionales.

EN DEFENSA DEL PULMÓN DEL MUNDO

"El pulmón del mundo está enfermo y nadie ha dicho nada, los Gobiernos de América Latina no han dicho nada", se lamentó el presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), Wrays Pérez, sobre la afectación de las actividades extractivas en la Amazonía, durante una conferencia de prensa virtual.

"Queremos defender nuestra naturaleza, que es fuente de vida para nosotros y la humanidad, eso debe estar clarísimo en la agenda del mundo", agregó.

A raíz de la actividad petrolera previa, en la zona "hay pasivos ambientales y el Estado no ha hecho nada" para remediarlos, señaló.

Pérez anticipó que "el Gobierno va a pretender ingresar con otra empresa" en esta operación, pero los pueblos indígenas quieren "que se anule el lote 64, si no es como tener una llaga".

La empresa Petroperú tiene hasta mediados de agosto para informar si convocará a una nueva compañía privada para asumir el 75 % del accionariado que tenía Geopark.

"Este lote es inconsulto, nadie ha consentido esta actividad", subrayó Pérez.

Tanto la nación wampís, como el pueblo achuar, sostienen que el lote 64 está superpuesto sobre su territorio ancestral y que la actividad extractiva va a impedir que puedan acceder a fuentes de agua sin contaminación, que puedan cazar y pescar para vivir, así como preservar la flora del bosque amazónico.

"El pueblo achuar del (río) Pastaza viene luchando hace muchísimos años, defendiendo el territorio, nuestra vida depende de los bosques, sin el hábitat no tenemos futuro, ni podemos existir", expresó por su parte el presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Pastaza (FENAP), Nelton Yankur.

LLAMADO AL GOBIERNO

El representante reafirmó que no permiten "ninguna actividad extractivista" en su "territorio ancestral" y que sueñan con que "el Gobierno escuche la voz del pueblo".

"Queremos la nulidad del lote 64, así vamos a seguir unidos con la nación wampís en la defensa del territorio", dijo.

Yankur agregó que los achuar están "muy alegres y orgullosos" por el retiro de Geopark porque desean "vivir en paz, en armonía, a pesar de la condición económica baja" que sufren por no contar con mayores alternativas de ingresos.

EXPOSICIÓN A COVID-19

A pesar de haber manifestado su retiro del lote, Geopark continúa en la zona, lo cual ha provocado una denuncia penal por prevención del delito debido al peligro de una exposición a la COVID-19.

En Loreto hay 3.513 casos de contagio entre las comunidades indígenas y 27 fallecidos con diagnóstico confirmado por COVID-19, de acuerdo con la información de la dirección regional de salud.

"No entendemos por qué la empresa continúa en el territorio, en el marco de la pandemia, poniendo en peligro a los pueblos que habitan allí", declaró la abogada Juliana Bravo, directora del programa de Amazonía de la organización Earthrigths International.

Bravo señaló que en este caso se "han violado los derechos a consulta, autodeterminación, prioridades y cómo conciben los pueblos indígenas el desarrollo en su territorio".

CUESTIONAN A PETROPERÚ

Ambos pueblos amazónicos esperan la resolución que emitirá el Estado peruano sobre el futuro del lote 64, que en opinión de Frederica Barclay, presidenta de la organización Perú Equidad, es una decisión "difícil" porque "Petroperú no tiene los mejores pergaminos de buen manejo ambiental".

Barclay recordó que Petroperú tuvo "una gestión catastrófica" en la remediación de los derrames del Oleoducto Norperuano en los últimos años en Loreto, pues en una de las zonas afectadas quedaron miles de toneladas de residuos enterrados en el lugar.