Fútbol.- Mikel Merino, tras renovar con la Real hasta 2025: "Donde eres feliz, quieres estar"

22/07/2020 Mikel Merino renueva con la Real Sociedad hasta 2025 ESPAÑA EUROPA PAÍS VASCO DEPORTES REAL SOCIEDAD



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El centrocampista Mikel Merino afirmó que "donde eres feliz, quieres estar", tras firmar su renovación hasta 2025 con la Real Sociedad, uno de los equipos revelación de la temporada 2019-20 de LaLiga Santander y con el que ha logrado la clasificación para la próxima edición de la Liga Europa.



"Me siento en casa, tratado de maravilla, por la afición, por los compañeros, por la gente de la ciudad. Eso me llega y donde eres feliz, quieres estar. Esta renovación es una alegría y estoy supercontento y muy feliz. Ojalá pueda estar aquí mucho tiempo", indicó a los medios oficiales del club donostiarra.



El jugador realista no ocultó su satisfacción por continuar en la Real y haber terminado LaLiga Santander con la clasificación para Europa. "Es un subidón para todos, una alegría inmensa. El fútbol nos debía algo por el año que estábamos haciendo y la ilusión que se había generado en el estadio. Al final la suerte ha estado a nuestro lado y ha sido un final feliz para todos", indicó.



Merino transmitió la ambición que ha mostrado el grupo de Imanol Alguacil. "Cuando hay ilusión y se cree en el proyecto pasan cosas tan bonitas como las que han sucedido este año. Somos un equipo joven y ambicioso y queremos seguir cumpliendo objetivos nuevos. Lo que viene por delante es muy bonito y vamos a por ello", concluyó.