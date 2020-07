Fútbol.- LaLiga ve "injusto" y "desleal" que el CSD cuestione la diligencia del 'caso Fuenlabrada'

La patronal defiende su actuación con los positivos del 'Fuenla'



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



LaLiga calificó de "injusto" y "desleal" el comunicado del Consejo Superior de Deportes (CSD) en el que este miércoles ponía a la patronal como parte responsable de "errores graves" en el seguimiento del protocolo, durante los casos de coronavirus en el Fuenlabrada que suspendieron su partido del lunes en Riazor.



LaLiga envió un informe de lo sucedido al CSD y desde el Gobierno respondieron con un comunicado crítico con la actuación de LaLiga y de un Fuenlabrada que, según el CSD, no debió viajar a La Coruña. Sin embargo, desde la patronal aclaran al CSD distintos aspectos y puntos básicos de la actuación en estos días.



En primer lugar, la Liga de Fútbol Profesional que preside Javier Tebas recuerda en su nota el trabajo, junto a las autoridades, por lograr un regreso del fútbol sin incidentes, con un protocolo al que no "aportó" nada el CSD, pero que sí fue muy similar.



"El protocolo del Consejo Superior de Deportes es hasta tal punto similar al enviado por LaLiga, que nos sentimos reconfortados al entender que el trabajo que estábamos realizando era útil para la recuperación de nuestro país", dice, destacando los elogios recibidos después del final de LaLiga Santander una semana antes.



Con respecto a LaLiga SmartBank y los positivos que surgieron del 'Fuenla' en la última jornada, LaLiga resume sus actuaciones desde que el sábado apareciera un positivo en la plantilla, aislando al jugador. "Es sorprendente, que en el comunicado emitido por el CSD se nos acuse de no ser diligentes a la hora de comunicar el positivo, cuando el Real Decreto-ley 21/2020 establece que son los laboratorios que realizan las pruebas los que deben remitir esta información", dice LaLiga, que coincide en este sentido con el comunicado que también publicó el propio Fuenlabrada.



"Persisten en su error cuando hacen referencia a los brotes: quien determina qué es un brote, no es ni LaLiga, ni el Consejo Superior de Deportes, es la Comunidad Autónoma que una vez recibida la información por parte del laboratorio, inicia un estudio con sus servicios de vigilancia epidemiológica y determina si hay vínculos o no entre los afectados", añade.



Además, LaLiga ve también error del CSD entre el concepto de "asilar" y el de "apartar". "En caso de un positivo se aísla al afectado, y el resto de la expedición se aparta de dicho afectado hasta la obtención de los resultados de sus pruebas médicas, como así se hizo. Se aplicó, en todo momento, un principio de prudencia. Se inició el viaje con los miembros del equipo que dieron negativo en dos PCR y un test rápido", explica, con los detalles del viaje, con filtro especial en el aeropuerto, charter.



"¿Puede existir alguna duda acerca de si el equipo estaba suficientemente apartado de los positivos y de que las medidas adoptadas salvaguardaban al resto de los ciudadanos? ¿Se toman estas mismas medidas y precauciones con todas las personas que llegan a nuestro país y nuestras ciudades?", reflexiona.



De esta forma llegó al momento en el que se tuvo que decidir suspender el partido del lunes, a pesar de las consecuencias para el desenlace de la competición. "En el mismo momento que se tuvo confirmación de la existencia de resultados positivos en las últimas PCR realizadas y entendiendo que no se podía disputar el encuentro se comunicó a todos los organismos competentes", dice.



"La acusación de falta de diligencia es como poco desleal e injusta ya que desde el mismo momento en que se tuvo constancia de los resultados fueron comunicados. La decisión sobre el desarrollo de la jornada, fue en todo momento consensuada, acordada y pactada por la tres partes: CSD, RFEF y LaLiga", añade.



El comunicado de LaLiga termina señalando a la presidenta del CSD, Irene Lozano. "Creemos que con comunicados como el emitido hoy por la presidenta del CSD sólo se consigue crear dudas, sembrar confusión y dar una imagen de descontrol y falta de rigor. Nuestra institución, se pone a disposición de todos los estamentos para aclarar las posibles dudas que puedan surgir", termina.