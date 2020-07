20/01/2020 Fútbol.- La AFE lamenta que la sentencia de la AN provoque "una absoluta desprotección" para las futbolistas afectadas. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) lamentó este miércoles la situación de "absoluta desprotección" y "el escenario de total indefensión" para aquellas futbolistas que se vean afectadas por la sentencia de la Audiencia Nacional respecto a la Lista de Compensación del fútbol femenino. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES OSCAR J. BARROSO/EUROPA PRESS



La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) lamentó este miércoles la situación de "absoluta desprotección" y "el escenario de total indefensión" para aquellas futbolistas que se vean afectadas por la sentencia de la Audiencia Nacional respecto a la Lista de Compensación del fútbol femenino.



La Sala de lo Social de la AN rechazó este miércoles declarar nula esa cláusula, pero sí estimó "en parte" la petición de Futbolistas ON, a la que se había adherido el Real Madrid, y la dejó sin efecto para aquellos clubs que no pertenezcan a la patronal (ACFF) y para las jugadoras que no estén inscritas en ninguno de los sindicatos que firmaron el documento, que no tiene eficacia válida al no estar todavía publicado en el BOE.



"Esto se traduce en una absoluta desprotección de estas futbolistas en lo que respecta a sus derechos laborales recogidos en el Convenio Colectivo, situándolas en un escenario de total indefensión", advirtió la AFE en un comunicado.



La asociación recordó que "siempre ha defendido que el Convenio Colectivo debía tener vocación de aplicarse a todos los clubs y a todas las futbolistas" y que lo que ha conseguido Futbolistas ON "es sólo y exclusivamente" que hasta que no exista esa obligada publicación, el documento "no vincula" a Athletic, FC Barcelona y Real Madrid, "limitando su aplicación y privando a las futbolistas de estos clubs de derechos laborales básicos, por lo que no puede ser una lectura positiva cuando se decaen derechos".



Por otro lado, el sindicato recalcó que la sentencia "rechaza la pretensión de declarar nula la Lista de Compensación", algo que "defendía" la asociación, y "se ratifica al ciento por ciento" su posición en este conflicto, "en cuanto a que las impugnaciones sobre la desproporción de las cuantías establecidas en la Lista de Compensación debían ser objeto de demanda individual y no colectiva".



"Como siempre defendió AFE, la Lista de Compensación es legal y las impugnaciones individuales que se pudieron hacer, como este sindicato aconsejó, habrían obtenido sentencias satisfactorias", advirtió.



Del mismo modo, aclaró que, "tal y como sostenía, no se ha producido un defecto de forma en el cumplimiento de los plazos establecidos en el Convenio Colectivo para la Lista Compensación", y que el fallo "no anula las cantidades estipuladas por los clubs" sino que "establece que son ellos los que han de hacerlo".



"La AN entiende que no puede entrar a conocer la desproporción de las cantidades establecidas en relación con los costes reales de formación, cuestión que debería ventilarse en reclamaciones por procedimientos individuales respecto de los que la Sala carece de competencia. Es lo que AFE ha venido defendiendo y hubiera sido la mejor forma para haber hecho valer el derecho individual cuando es abuso del mismo", puntualizó.



Finalmente, el sindicato que preside David Aganzo subrayó que "siempre ha sostenido que las cantidades establecidas por los clubs" en esta cláusula debían estar "en consonancia" con sus costes reales asumidos en la formación de las jugadoras.