Fútbol.-Futbolistas ON cree que la sentencia de la AN "debe marcar un antes y después en el Convenio Colectivo femenino"

30/05/2018 Logotipo del sindicato Futbolistas ON ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES FUTBOLISTAS ON



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Futbolistas ON celebró la "sentencia histórica" emitida este miércoles por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en su demanda para anular la Lista de Compensación del Convenio Colectivo del fútbol femenino, "una victoria que debe marcar un antes y un después" para el futuro de este documento.



El tribunal estimó "en parte" la petición del sindicato para declarar la nulidad de esta cláusula, y aunque no la ha anulado completamente, sí lo ha hecho para aquellos clubs que no pertenezcan a la patronal (ACFF) y las jugadoras que no estén inscritas en ninguno de los sindicatos que firmaron el documento.



"Desde Futbolistas ON queremos valorar y agradecer que en esta histórica sentencia consta comparecencia escrita y firmada por 10 de las 17 jugadoras incluidas en la Lista de Compensación manifestando su disconformidad con los importes fijados como compensación por formación por parte de sus respectivos clubs", señaló el sindicato en nota de prensa.



Para la asociación, "esta no es una victoria solo de ellas, sino de todas las futbolistas españolas". "Así como de nuestro sindicato, quien se ha visto obligado a enfrentarse a los clubs y al sindicato mayoritario (AFE) y llevar este caso hasta la Audiencia Nacional, donde hemos logrado una victoria que debe marcar un antes y un después en el Convenio Colectivo del Fútbol Femenino", remarcó.



Futbolistas ON indicó que el fallo "entiende" que los importes de esta lista que afecta a las jugadoras menores de 23 años no fueron "negociados entre las partes, sino impuestos por los clubs", y que al no estar el Convenio Colectivo publicado en el BOE, "no puede convalidar este tipo de prácticas para todas las futbolistas y para todos los clubs de la competición, sino solo para los clubs y futbolistas afiliados a las respectivas organizaciones" lo firmaron.



La sentencia, prosiguió el sindicato que preside Juanjo Martínez, "se ha hecho eco del rechazo mayoritario de las jugadoras implicadas a la práctica seguida por los clubs" y también "arroja luz sobre la postura de la AFE en este asunto". "Se puede observar cómo ha hecho defensa cerrada de dicha lista y unas cláusulas abusivas, alineándose completamente en el juicio celebrado con la Asociación de Clubes de Fútbol", advirtió.



Además, el dictamen también coincidió con uno de los argumentos de Futbolistas ON y declaró "la obligación" de que las cláusulas de compensación sean proporcionadas "a su finalidad de compensar la formación/preparación, haciéndose eco de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".