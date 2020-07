Fiscal dice que el contrato de Gürtel en la visita del Papa estaba cerrado meses antes: "Fue una burda irregularidad"

09/03/2020 Los acusados Álvaro Pérez "El Bigotes" (i), Francisco Correa (c) y Pablo Crespo (d) al comienzo del juicio por la supuesta contratación irregular de una empresa de Gürtel para actos celebrados por la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 que se celebra en la Audiencia Nacional este lunes. Está previsto que, entre la veintena de procesados que se sientan en el banquillo, un grupo que puede llegar a la decena formalice el acuerdo al que han llegado con la Fiscalía Anticorrupción para rebajar su condena a cambio de asumir el delito y satisfacer las responsabilidades civiles derivadas de ello, en San Fernando de Henares, Madrid (España), a 9 de marzo de 2020. POLITICA Pool



Señala que 'el Bigotes' aseguró que recibió el encargo para suministrar pantallas directamente de Camps, al que acusa de mentir



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La fiscal Anticorrupción Concepción Nicolás ha subrayado este miércoles la ilegalidad de la contratación por parte de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) de la trama Gürtel para la instalación de pantallas gigantes y sistema de megafonía para retransmitir la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 y ha afirmado que estaba "cerrada desde meses antes" a su formalización y que está "plagada de ilegalidades e irregularidades injustas, burdas y groseras".



El juicio que celebra la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en la contratación de la red liderada por Francisco Correa por más de siete millones de euros, que permitió el "sobrecoste" de tres millones que se repartieron en comisiones entre algunos de los acusados, se ha reanudado este miércoles con la exposición del informe de conclusiones de las partes.



El primer turno ha sido para la Fiscalía Anticorrupción, que este martes anunció que elevaba a definitivas sus peticiones de penas, introduciendo leves modificaciones y retirando la acusación para dos de las empresarias sentadas en el banquillo.



La representante del Ministerio Público ha comenzado defendiendo que durante el juicio se ha acreditado todos los hechos plasmados en su escrito de acusación a través de una "contundente prueba", entre la que ha incluido las diversas testificales y periciales, así como las declaraciones de los propios acusados, de los cuales 11 de ellos han reconocido los hechos y con los que ha alcanzado un acuerdo de conformidad y ha otorgado la condición de "cómplices".



Entre ellos se encuentra Álvaro Pérez, 'el Bigotes', el responsable de Orange Market, la empresa de Francisco Correa en Valencia, quien, según ha recordado, afirmó que había recibido el "encargado" del expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps. La petición de pena para él pasa de 37 a 10 años de cárcel.



"ESPONTÁNEO Y MUY SINCERO" TESTIMONIO DEL LÍDER DE LA GÜRTEL



También ha querido destacar el "espontáneo y muy sincero" testimonio del líder de la Gürtel, Francisco Correa, que reconoció las reuniones preparatorias del evento, la fijación de precio, el reparto de comisiones, incluso el concierto con la constructora Teconsa para que se presentara al concurso como empresa pantalla.



"Nos encontramos con una contratación que está plagada de ilegalidades e irregularidades injustas, burdas y groseras. Un encargo directo y personal a Álvaro Pérez", ya que era conocido por haber organizados los actos del PP, ha indicado la fiscal Concepción Nicolás.



Ha añadido que además, en las actas entregadas por el obispo auxiliar de Valencia, Esteban Escudero --investigado en un juzgado de Valencia por las irregularidades de la contratación de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias con motivo de la visita del Papa--, "se hace referencia a Álvaro Pérez desde el principio, desde enero de 2006".



Por ello concluye que "era la persona seleccionada desde el principio" y que la contratación estaba "cerrada meses antes desde el propio contrato o los pliegos". Además, ha señalado que Pérez, al que ha calificado como "el representante de las empresas de Correa en Valencia", dejó constancia en una agenda de todas las reuniones con la Fundación.



Sobre Camps también ha hecho hincapié la fiscal, que ha explicado el motivo por el cual ha solicitado que se le investigue por faltar "palmariamente" a la verdad. Ha señalado que, pese a que fue advertido a su obligación de decir la verdad como testigo, tuvo "contradicciones con la verdad".



Según la fiscal Anticorrupción no es cierto lo que el expresidente valenciano --investigado también por el juzgado que analiza la contratación de FVEMF-- dijo sobre que "no había ido nunca con Álvaro Pérez no ya a Roma, sino a ningún sitio".



PAGO DE LOS BILLETES A ROMA Y TRAJES PARA CAMPS Y 'EL BIGOTES'



Para ello, se apoya en los anotaciones que hizo el contable de la Gürtel, José Luis Izquierdo, sobre el coste de los billetes para los dos a la capital italiana para asistir al nombramiento del cardenal Antonio Cañizares, así como la confección de dos chaqués con motivo del mismo acto. También ha recordado la testifical del sastre José Tomás, que aseguró que realizó ambas prendas.



Asimismo, ha sostenido que, según apuntaron los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que comparecieron en esta vista, Pérez "iba diciendo" en dicho acto "que era el contratista encargado de las pantallas".



Por otro lado, Concepción Nicolás también ha centrado parte de su exposición en las declaraciones de otros acusados. Por un lado la del que fuera director de RTVV Pedro García Gimeno, con quien también pactó un acuerdo de conformidad, pero cuya rebaja en la solicitud de pena ha planteado como alternativa, siempre y cuando reconozca los hechos en el uso de su derecho a la última palabra.



Según ha indicado, García ni asumido los regalos de la Gürtel, ni su participación en la contratación, ni el cobro de comisiones. "Realmente, no solamente se convino para ello, sino además se sirvió del auxilio de empleados del ente publico", como los exdirectivos acusados, "para dar una apariencia de legalidad a esta directa adjudicación y crearon un expediente negociado sin publicidad antedatado", ha apuntado.



LA CAPACIDAD DE INFLUENCIA Y DE DECISIÓN DE COTINO



Por último, también ha señalado que el fallecimiento del expresidente de las Cortes Valenciana Juan Cotino, que "ha impedido que cualquiera pudiera venir a reconocer cuál era el papel que estaba desarrollando en la organización de la venida del Papa". Aún así, ha afirmado que él mismo, "de forma natural", admitió que tenía el encargo del arzobispo de Valencia y que él quería participar en el encuentro como ya había hecho en el marco de otras visitas anteriores del Papa Juan Pablo II.



Asimismo, ha dicho que Cotino --cuya responsabilidad penal ha quedado extinta tras su fallecimiento por la covid-19-- "no tenía ningún cargo en el PP pero sí influencia sobre otras personas con cargos decisivos, como pudiera ser Francisco Camps, y capacidad de decisión para que fuera Álvaro Pérez quien ejecutara el suministro de las pantallas con su empresa Orange Market, que era la que realizaban actos, mítines y campañas del partido".