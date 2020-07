Estadounidenses nerviosos compran pistolas de gas lacrimógeno

(Bloomberg) -- Un proveedor de gases lacrimógenos para la policía y el ejército está registrando un aumento importante de la demanda de un dispositivo de uso doméstico debido a que los consumidores nerviosos por los disturbios civiles se están armando para defenderse.

Byrna HD, de Byrna Technologies Inc., parece una pistola y se vende en siete colores, entre ellos rosa fuerte y bronceado del desierto. Puede disparar una bola sólida del tamaño de una moneda de veinticinco centavos o una llena con una mezcla de gas lacrimógeno y spray de pimienta.

Las bolas químicas explotan al impactar y, según la compañía, pueden “incapacitar” el objetivo” hasta 30 minutos causando ceguera temporal y dificultad respiratoria”.

Las ventas han aumentado por el nerviosismo debido a la pandemia de coronavirus y las olas de protestas en todo el país que siguieron a la muerte de George Floyd, un hombre desarmado afroamericano de Minneapolis, bajo custodia policial el 25 de mayo.

Ese incidente provocó manifestaciones principalmente pacíficas, aunque algunas estuvieron acompañadas de violencia y saqueos.

El presentador de Fox News, Sean Hannity, dijo el mes pasado a los espectadores de su programa que era propietario de varias armas Byrna HD y que estas “podían ser una alternativa en una situación muy volátil y peligrosa”.

“Incluso vienen equipados con láser, por lo que realmente no puede fallar en precisión”, dijo Hannity.

Durante las siguientes 24 horas, los pedidos por internet alcanzaron casi US$2,5 millones, un incremento de un día que excedió el total de pedidos de los primeros 14 meses del dispositivo en el mercado. También excedió los ingresos netos de US$1,34 millones que la compañía informó durante los seis meses anteriores hasta el 31 de mayo.

Un anuncio en una banda naranja en la parte superior de la página de inicio del sitio web de la compañía dice: “Debido a una demanda sin precedentes, el envío de Byrna HD Launchers tarda más de 8 semanas”.

Byrna, con sede en Andover, Massachusetts, dice que el arma es “una opción efectiva no letal para la seguridad en el hogar y la seguridad personal” y atribuye la repentina popularidad del arma al coronavirus y las protestas callejeras.

“El nivel general de aprehensión entre la población en general ha llevado a muchas personas a buscar medios para protegerse a sí mismas y a sus familias en caso de que haya un colapso o un desgaste del tejido de la sociedad civil”, dijo la compañía en un documento remitido a la Comisión de Valores y Mercados de EE.UU.

Las ventas de armas de fuego convencionales también han aumentado este año. Las verificaciones de antecedentes recabadas por el FBI, un indicador de la compra de armas, se dispararon a un récord en junio.

Las acciones de Byrna se han apreciado más un 500% este año en el mercado extrabursátil. Byrna casi ha triplicado su valor desde la muerte de Floyd.

El dispositivo se vende por alrededor de US$325. Las municiones químicas adicionales de calibre 68 cuestan US$300 por una caja de 95. Los pósters de objetivos, miras láser y fundas para hombros son costes adicionales.

La compañía, que tenía 14 empleados a finales del año pasado, dice que los compradores no necesitan someterse a verificaciones de antecedentes u obtener permisos. Afirma que los dispositivos son “el arma de autodefensa no letal más segura y efectiva del mercado actual” y dice que los clientes pueden “salvar vidas sin el riesgo de acabar con una”.

Pero los expertos dicen que eso no significa que dispositivos como estos no hagan daño a las personas.

Diane Calello, directora ejecutiva y médica del Centro de Envenenamiento de Nueva Jersey, dice que el gas lacrimógeno y el aerosol de pimienta de cualquier fuente causan espasmos y dolor en los ojos y pueden atacar el sistema respiratorio.

“El problema es que si bien el objetivo declarado es la incapacidad sin lesiones, ese no es siempre el caso”, dijo.

