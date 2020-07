España.- El Congreso rechaza las medidas sociales para la reconstrucción, pero avala el resto de documentos

21/07/2020 Los diputados del PSOE aplauden a la portavoz del partido en el Congreso, Adriana Lastra, tras su intervención en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), a 21 de julio de 2020. Durante el pleno, el Congreso debate y vota, para su aprobación definitiva, las medidas aprobadas por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica para tratar de paliar los efectos derivados de la pandemia del coronavirus. POLITICA EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press



Los bloques sanitario y europeo salen también con el 'sí' del PP, mientras PNV, Junts y CC se suman al consenso sobre la UE



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles el documento con medidas sociales aprobado por la Comisión para la Reconstrucción del país tras el Covid-19, mientras que ha aprobado los otros tres textos con las conclusiones económicas, sanitarias y relativas a la Unión Europea.



Finalmente Vox, que se apeó de la comisión en su tramo final y se desvinculó de las votaciones anteriores, ha reaparecido este miércoles para votar en contra de los todos los dictámenes en el Pleno, contribuyendo así al poner en peligro el social y el económico, que no contaban con el apoyo del PP.



Así las cosas, el texto con medidas sociales ha sido rechazado por 175 votos frente a 172 votos, siendo el único de los cuatro que no ha salido adelante, aunque el relativo a la reconstrucción económica se ha salvado por tan sólo un voto de diferencia.



No es la primera vez que la coalición gubernamental pierde una votación en el Pleno pero las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción han vuelto a poner en evidencia su necesidad de sellar pactos a varias bandas para sacar sus propuestas.



En esta ocasión Ciudadanos ha sido un aliado fundamental porque ha apoyado todos los documentos, menos el que ha caído, mientras que, tras semanas de negociaciones, se ha logrado sumar también al PP a otros dos documentos: el sanitario y el europeo.



En concreto, el dictamen de política social ha sido rechazado por PP, Vox, Ciudadanos, Junts, PNV, Bildu, la CUP, Coalición Canaria, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro. El BNG, que había anunciado voto en contra, se ha pasado a la abstención, pero no ha sido suficiente para salvar el texto global, que ha recibido el apoyo de 172 diputados.



PODEMOS INTENTÓ SALVARLO CON BILDU



En el bloque del 'sí' estaban PSOE, Unidas Podemos, Más País, Compromís, el Partido Regionalista Cántabro, Nueva Canarias y Teruel Existe, aunque ha habido dos diputados que no han participado en la votación.



Desde Unidas Podemos han explicado que habían pactado una enmienda con Bildu para amarrar sus votos e intentar salvar las conclusiones sociales, pero que finalmente el PSOE ha rechazado ese pacto que comprometía a mejorar las pensiones mediante la revalorización con el coste de la vida, el aumento de las pensiones mínimas y la derogación del factor de sostenibilidad. Eso ha llevado a la coalición abertzale a mantenerse en el 'no' que había anunciado.



Así las cosas, el documento social queda fuera del dictamen de la Comisión de Reconstrucción, lo que no es óbice para que el Gobierno intente impulsar las medidas contenidas en el mismo.



EL ECONÓMICO SALE POR UN VOTO



El documento sobre reactivación económica, por su parte, ha salido adelante por tan sólo un voto: 169 frente a 168, los que suman PP, Vox, ERC, PNV, Bildu, la CUP, BNG y Foro Asturias, mientras que Junts, Coalición Canaria y UPN se han abstenido y el resto ha votado a favor.



Por el contrario, los dictámenes sobre sanidad y Unión Europea han recibido vía libre con un amplio respaldo, puesto que los partidos que integran el Gobierno han recabado para ellos el apoyo tanto del PP como de Ciudadanos. El primero ha reunido 256 síes y el segundo ha alcanzado los 276 porque ha sumado también a partidos nacionalistas e independentistas.



En concreto, el documento sanitario ha sido avalado por PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, Más País, Compromís y Nueva Canarias. Por su parte, Vox, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y la CUP han votado en contra, mientras que se han registrado tres abstenciones, una de ellas de Coalición Canaria.



Y las conclusiones que han contado con más consenso han sido las relativas a la Unión Europea, que han sido avaladas tanto por PP y Ciudadanos como por Junts, PNV, Más País, Compromis, Coalición Canaria, Nueva Canarias, el PRC, Foro Asturias y UPN. En el 'no' se han situado Vox, la CUP, Bildu y el BNG, mientra que ERC se ha abstenido.