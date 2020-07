El transporte de Nueva York revela un déficit de 16.200 millones de dólares por el COVID-19

Vista de un trabajador desinfectando un vagón del Metro de Nueva York. EFE/Justin Lane/Archivo

Nueva York, 22 jul (EFE).- El sistema de transporte público de Nueva York (MTA) presenta un déficit de 16.200 millones de dólares hasta 2024 debido a la crisis del coronavirus y está acometiendo los mayores recortes de su historia mientras pide ayuda al Gobierno de EE.UU. para evitar "consecuencias nacionales", según revelaron este miércoles sus autoridades.

El MTA pidió al Senado de EE.UU., que debate un nuevo estímulo fiscal contra el coronavirus, un monto de 3.900 millones de dólares para poder "llegar a fin de año" y avisó que este mes de julio va a "agotar todos los fondos federales" aportados por la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES).

"No es ninguna exageración decir que estos problemas son existenciales", dijo en una nota el máximo ejecutivo del MTA, Patrick Foye, quien aseguró que el sistema de metro, autobús y tren neoyorquino es "parte vital de la economía de la región" y advirtió que si no llega ayuda de Washington las consecuencias se notarán en el resto del país.

"Para ayudar a resolver el enorme déficit del coronavirus, el MTA está acometiendo el programa de recorte de costes más grande se su historia", indicaron las autoridades, que cifran en 200 millones de dólares las pérdidas semanales por la falta de ingresos relacionados con los pasajes y los peajes, así como los gastos relacionados con la pandemia.

"Esta crisis presupuestaria es la más problemática en los 52 años de historia de la agencia porque la pandemia de COVID-19 ha diezmado los ingresos en todos los servicios y ha generado un incremento de costes por la limpieza y desinfección", señaló la institución, que cierra todas las noches el metro durante varias horas para realizar esta tarea.

Si no recibe fondos del Gobierno, la agencia plantea congelar salarios, recortar su fuerza de trabajo, incrementar el precio de los pasajes y los peajes, reducir su servicio y mermar el alcance de la reclamada modernización del sistema de transporte metropolitano, entre otras cosas, lo que le permitiría ahorrar 1.000 millones en 2021.

El tráfico de pasajeros en el metro de Nueva York cayó hasta un 90 % durante el pico de la pandemia y para este año el MTA proyecta que ha perdido solo 4.200 millones por la falta de ingresos de los pasajes de transporte.

De acuerdo con su presupuesto preliminar para 2021 y a un plan financiero para los próximos 4 años, el MTA proyecta un déficit de 3.200 millones para 2020 y 5.800 millones para 2021, y contando que la pandemia se alivie y los pasajeros vuelvan al transporte público, otros 3.500 millones en 2022 y hasta 2.000 millones en los dos siguientes años.