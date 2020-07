El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol sufre un síncope tras su detención

En la imagen un registro del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jesús Berardinelli, quien fue ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica de Caracas tras ser detenido el martes bajo la acusación de malversación de fondos públicos. EFE/Rayner Peña/Archivo

Caracas, 22 jul (EFE).- El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jesús Berardinelli, sufrió este miércoles un síncope y posterior "insuficiencia respiratoria baja", horas después de ser detenido en el estado de Yaracuy y trasladado a dependencias estatales en Caracas, informó la entidad deportiva.

Berardinelli, quien fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en una clínica de la capital, resultó detenido el martes bajo la acusación de malversación de fondos públicos.

Según un documento procedente, supuestamente, de la Fiscalía y que divulgaron medios locales, también se le acusa de presunta falsificación documental y difamación contra el exseleccionador de la Vinotinto Rafael Dudamel, con quien mantuvo una relación tirante.

Sin embargo, la Fiscalía venezolana no ha informado que haya emitido una boleta de captura contra el directivo, y el martes no respondió a una solicitud de información de Efe sobre el caso.

Tras la detención, Berardinelli fue trasladado a Caracas, donde se radicó el caso y sufrió el síncope, que se entiende como una disminución repentina del flujo sanguíneo cerebral, lo que ocasiona pérdida de conciencia y desmayos.

Berardinelli también padece diabetes, hipertensión y tiene problemas renales, por cuanto se le practicarán diversos exámenes "radiológicos urgentes necesarios para conocer con exactitud su real estado de salud y las posibles consecuencias (de sus padecimientos)", explicó la FVF en su comunicado.

Asimismo, la entidad ratificó su "decidido apoyo y solidaridad" con Berardinelli "en estas circunstancias tan adversas" que enfrenta, al tiempo que pidió a los órganos de Justicia del país respetar su legítimo derecho a la defensa.

La semana pasada, la Contraloría General de la República (CGR) anunció la apertura de una investigación contra Berardinelli al tiempo que solicitó a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) la suspensión de las transacciones bancarias relacionadas con él.

Todo ello, explica un comunicado de la Contraloría, "obedece a presuntas irregularidades administrativas, en las que se evidencia el manejo irregular de millones de dólares otorgados por el Estado venezolano para el desarrollo de actividades deportivas de la FVF y que no fueron utilizados para tal fin".

La CGR informó entonces que Berardinelli estaba incurso en una investigación por presuntas irregularidades cometidas "en el ejercicio de sus funciones como primer vicepresidente" de la FVF, cargo que desempeño hasta marzo pasado cuando asumió la presidencia.

La Federación respondió entonces con un comunicado en el que advertía que ningún directivo maneja las finanzas del ente, que están bajo el cuidado de "funcionarios altamente calificados".