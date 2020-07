El oficialismo, listo para el diálogo sobre el resultado electoral en Guyana

En la imagen un registro del presidente de Guyana, David Granger, quien fue el candidato de la coalición oficialista y convocó los más recientes comicios en su país, tras la presentación con éxito por parte de la oposición de una moción de no confianza en su contra en diciembre de 2018. EFE/Orlando Barría

San Juan, 22 jul (EFE).- La Asociación para la Unidad Nacional + Alianza para el Cambio (APNU + AFC), del presidente de Guyana, David Granger, anunció este miércoles estar lista para mantener conversaciones con el objetivo de resolver la crisis política derivada del controvertido resultado de las elecciones de marzo pasado.

"La coalición APNU + AFC, en el interés nacional y con miras a mantener la estabilidad y la paz, permanece abierta al diálogo con otros partidos políticos en el camino para el bien de nuestro país", subraya un comunicado de la coalición.

Al mismo tiempo, la coalición dejó claro que no aceptará ningún resultado electoral basado en votos que no considere válidos.

El opositor Partido Progresista del Pueblo (PPP) por su parte se ha negado reiteradamente a hablar con la coalición gubernamental a menos que los resultados de los comicios se base en el recuento celebrado entre mayo y junio bajo la supervisión de observadores de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Esas cifras dieron ganador al PPP por delante de la coalición gubernamental de Granger.

La APNU + AFC, en el comunicado, señaló estar preparada para actuar de manera responsable en el objetivo de alcanzar una resolución a la situación política que se arrastra desde el pasado 2 de marzo, cuando se celebraron las elecciones en el país suramericano.

La coalición reflexionó sobre el proceso de recuento para asegurar que esta reveló irregularidades masivas y un fraude que no se puede imponer al pueblo de Guyana "para idear un resultado que traicione la voluntad del electorado".

NO SE PUEDEN TENER EN CUENTA LOS VOTOS FRAUDULENTOS

El comunicado insiste en que no se pueden tener en cuenta los votos fraudulentos para representar la voluntad del electorado.

"Cualquier intento de incluir votos fraudulentos supondrá una violación de la Constitución y los principios fundamentales de la democracia", subraya el comunicado.

"Sostenemos que la Comisión Electoral de Guyana -Gecom- sólo puede hacer una declaración basada en votos válidos", indica comunicado.

El Gobierno ha sido objeto de críticas cada vez mayores dentro del país y en el extranjero por la situación política que se ha vivido durante estos meses.

Aunque la Gecom no ha hecho una declaración final de resultados, algunos miembros de la comunidad internacional han pedido que se declare un ganador oficial lo antes posible.

El Gobierno mantiene que no ha habido una declaración final oficial por parte de la presidencia de Gecom, pero que se acatarán los resultados de acuerdo con las leyes de Guyana.

La ministra de Relaciones Exteriores de Guyana, Karen Cummings, dijo el martes al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que el proceso electoral aún está en curso y que la comunidad internacional debe ser tan paciente como lo están siendo los ciudadanos de su país.

NO HA HABIDO RUPTURA DEL ESTADO DE DERECHO

Dijo que no ha habido una ruptura del Estado de derecho en Guyana y que el Gobierno ha estado respetando las decisiones judiciales.

El comunicado de la APNU + AFC llega después de que la presidenta de la Corte Suprema de Guyana, Roxanne George, determinara el lunes que el recuento de votos llevado a cabo tras las elecciones del 2 de marzo es válido y estos datos son los que "deben ser usados para declarar un ganador".

La postura de George sigue a un nuevo recurso que buscaba impugnar el resultado de las elecciones generales y regionales, cuyo recuento ha estado envuelto en una disputa judicial.

La APNU + AFC y el PPP se enfrentaron en las urnas en marzo pasado tras una convocatoria forzada de elecciones, de las que se tuvo que realizar un recuento debido a denuncias de fraude.

Tras el rechazo de varios recursos judiciales que impugnaban los resultados, el director de Elecciones del país, Keith Lowenfield, presentó un informe a la Gecom en el que se da la victoria a la coalición oficialista.

Según ese tercer y último informe, la coalición liderada por Granger obtuvo 236.777 votos, mientras que el opositor PPP recibió 229.330.

Con tal resultado, los partidos de la coalición oficialista se quedarían con 33 de los 65 escaños en la Asamblea Nacional mientras que la oposición obtendría 31

Guyana celebró el pasado 2 de marzo elecciones generales y regionales, cita en la que los dos principales partidos se jugaron la victoria, con el trasfondo de la disputa con Venezuela por la región de Esequibo.

Granger, que fue el candidato de la coalición oficialista, convocó esos comicios tras la presentación con éxito por parte de la oposición de una moción de no confianza en su contra en diciembre de 2018.