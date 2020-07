El chef nepalí que unió a políticos de Lisboa para repartir 10.500 pizzas

El chef nepalí Tanka Sapkota y el presidente de la junta de freguesía de Parque de las Naciones, Mario Patricio. EFE/ Nacho Ballesteros

Lisboa, 22 jul (EFE).- El chef nepalí Tanka Sapkota llegó hace 24 años a un Portugal que le acogió como si fuera uno de ellos, deuda que ha querido pagar en 2020 repartiendo 10.500 pizzas de forma solidaria a las familias afectadas por el Covid-19 con la ayuda de los dirigentes políticos de los distintos barrios de Lisboa.

Durante más de un mes, Tanka ha llevado su pizzería móvil por la capital portuguesa para entregar puerta a puerta su especialidad a personas que de una forma u otra (económica o familiarmente) se vieron afectadas por el virus, tal y como cuenta en una entrevista con la Agencia EFE.

"Quería hacer alguna cosa que las personas admiren de mi trabajo y que sirva para ayudar al mundo. Hablé con mi mujer, en un momento muy difícil y le dije: vamos a hacer este trabajo y va a tener un coste bien alto", afirma.

Pese a las dudas iniciales de sus más cercanos, Tanka recurrió a una frase que asegura repite frecuentemente: "El trabajo más bonito se hace en los momentos más difíciles", con la que consiguió convencerlos "rápidamente".

Cada día, su equipo tiene que montar y desmontar el horno portátil para trasladarlo a un nuevo lugar, con un alto coste pero que le permite tener sus pizzas -hechas con queso, jamón, champiñones y chorizo- "lo más calientes posibles y con la máxima calidad".

En esa tarea han participado también los líderes de las freguesías lisboetas -órganos municipales de segunda escala, por debajo de los ayuntamientos-, como Mário Patrício, presidente de la Junta de Parque de las Naciones.

Patrício considera "muy importante" una iniciativa como la del chef nepalí en un momento tan complicado.

"Es muy importante para motivar a otras personas para que ayuden a otras personas. Nosotros en la freguesía tenemos un problema con personas que no están acostumbradas a pedir ayuda y tienen vergüenza de hacerlo", asegura Patrício.

Como él, prácticamente todos los presidentes de estos órganos municipales de segundo nivel se acercaron a cocinar con Tanka cuando fue a sus barrios.

En el caso de Parque de las Naciones, chef y presidente emprendieron la ruta en la furgoneta de Patrício, para visitar dos hogares, uno en el que abría la puerta un pequeño niño al que le "gusta mucho" la pizza, y otro con una madre de familia que recogía las cajas resaltando el buen olor que salía de ellas.

El chef tuvo que cerrar al principio de la pandemia los cuatro restaurantes de los que es propietario en la ciudad, pero desde el principio decidió ayudar destinando el 10 % de lo que hubiese sido su facturación de estar abiertos a un banco de alimentos, además de mantener el servicio a domicilio.

Tanka, con una sonrisa imborrable en la cara, transmite ser una de esas personas que, como él dice, quiere dejar la tierra mejor de como la encontró, para lo cual está ya trabajando en un nuevo proyecto "muy ambicioso para Portugal y el mundo" relacionado también con cuestiones solidarias.

Sobre su naturaleza altruista, afirma que todo viene por su padre, de 91 años, quien en su día decidió vender todo su patrimonio para crear una fundación para los niños en Nepal.

Es esa mentalidad, que "viene de familia", la que le llevó a emprender esta iniciativa sin pensar en el coste que podía suponer, y anima a la gente con dinero a que también ayude.

"Esto no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con una actitud y con que las personas puedan admirarnos, esto es lo que importa para nosotros, no el valor del dinero, aunque sí, es un valor grande", dice.

Decidido a "continuar ayudando" en caso de una segunda oleada de la pandemia, Tanka cierra su andanza solidaria tras más de un mes para reabrir por fin sus cuatro restaurantes, con la "sensación de felicidad absoluta" que le deja el saber que ha ayudado a tantas personas.

Nacho Ballesteros