El Benfica gana al colista (0-4) y el Sporting no pasa del empate

El jugador del Desportivo das Aves Ricardo Mangas (d) en acción contra Seferovic del Benfica en el partido de fútbol de la Primera Liga Portuguesa entre el Desportivo das Aves y el Benfica celebrado en el estadio Desportivo das Aves, en Vila das Aves, Portugal.EFE/EPA/JOSE COELHO

Lisboa, 21 jul (EFE).- El Benfica venció hoy al colista y ya descendido Desportivo das Aves (0-4) en un partido en el que ninguno se jugaba nada, mientras que el Sporting de Portugal no pasó del empate a 0 con el Vitória de Setúbal, que salió de los puestos de descenso.

En la penúltima jornada, las "águilas", que tienen asegurado el subcampeonato de una Liga ganada por el Oporto, se llevaron la victoria en un partido que estuvo a punto de no poder disputarse.

La administración de la SAD (Sociedad Anónima Deportiva) del Aves, hundido en última posición con sólo 17 puntos y que sufre una delicada situación financiera -los jugadores llevan meses sin cobrar-, anunció la semana pasada que no había conseguido pagar la póliza del seguro de accidentes de sus futbolistas y por tanto no podría jugar este martes.

Finalmente, el presidente del club, António Freitas, garantizó el pago de la póliza y el equipo pudo saltar al césped.

Los jugadores del Aves permanecieron parados sobre el campo durante el primer minuto de partido como protesta por la situación del club, mientras los futbolistas del Benfica se pasaban el balón y aplaudían a sus contrincantes.

Cuando se inició el juego, las "águilas" se pusieron en ventaja enseguida, en el minuto 4, cuando Pizzi envió un balón largo desde su campo a Rafa Silva, que ya se había adelantado a la defensa rival y batió al portero.

El segundo gol llegó de penalti en la segunda mitad, en el 52, tras una mano pitada al Aves que acabó en tanto de Pizzi.

El canterano Gonçalo Ramos, de 19 años, debutó en el minuto 85 y tuvo un estreno para enmarcar con dos goles.

Cuando sólo llevaba dos minutos sobre el césped, remató de tacón una falta puesta en el área por Nuno Tavares, y ya en el descuento cerró la goleada encarnada.

El Benfica acabará la Liga contra el Sporting de Portugal, que hoy no logró pasar del empate a cero con el Vitória de Setúbal.

El resultado permitió al Setúbal abandonar los puestos de descenso -está un punto por encima-, pero dejó a los lisboetas sin el tercer puesto asegurado.

El Braga, que termina la Liga ante el Oporto, está a tres puntos de distancia y tiene el "goal average" a su favor.

- Resultados de la 33ª jornada:

.Sábado

Rio Ave 2 - Santa Clara 2

Famalicão 2 - Boavista 2

.Domingo

Belenenses 1 - Gil Vicente 0

Vitória Guimarães 1 - Marítimo 0

.Lunes

Paços Ferreira 2 - Portimonense 1

Tondela 1 - Sporting de Braga 0

Oporto 6 - Moreirense 1

.Martes

Sporting 0 - Vitória de Setúbal 0

Desportivo Aves 0 - Benfica 4.