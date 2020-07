El Barcelona estudia la opción de Laurent Blanc, según L'Equipe

El antiguo seleccionador francés Laurent Blanc. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT/Archivo

París, 22 jul (EFE).- El antiguo seleccionador francés Laurent Blanc es una de las opciones que baraja el Barcelona para sustituir a su entrenador, Quique Setién, defendida en particular por el secretario técnico del equipo, Éric Abidal, según "L'Equipe".

El diario deportivo francés, que dedica su portada y una amplia cobertura este miércoles a este asunto, afirma que la perspectiva de ponerse al frente del banquillo blaugrana seduce mucho a Blanc que está en dique seco desde junio de 2016, cuando dejó el puesto de entrenador del París Saint Germain (PSG).

Abidal y su brazo derecho, Ramón Planes, apuestan por él en la búsqueda de un candidato que cumpla la condición de haber pasado por el Barcelona. El francés jugó en la capital catalana durante la temporada 1996-97.

El secretario técnico lo conoció cuando era seleccionador, entre 2010 y 2012, y sabe cómo le gusta el juego de posesión, algo que encaja con la idiosincrasia barcelonista.

Blanc, que desde que se fue del PSG vive en Burdeos, rechazó las propuestas que le hicieron en el verano de 2017 el Sevilla y el Galatasaray. Pero a sus 54 años ya no quiere esperar más y tiene ganas de volver a entrenar, según personas de su entorno citadas por "L'Équipe".

Esas ganas y su situación le predisponen a hacer ciertas concesiones a la hora de aceptar.

Estaría dispuesto a firmar un contrato de una sola temporada y tendría como adjunto en caso de que se materializara su fichaje a Frank Passi, que en junio dejó su puesto como técnico del Niort (equipo francés de segunda) precisamente para acompañar a Blanc en lo que entonces se describió como "un proyecto deportivo muy ambicioso".

Laurent Blanc no es la única hipótesis para dirigir el banquillo del Barça, y uno de sus grandes competidores -recuerda el diario francés- es el holandés Ronald Koeman, el preferido del presidente, Josep Maria Bartomeu.