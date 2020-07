El 81% de los jóvenes del norte de Centroamérica ve inviable migrar por la pandemia

En un panorama como este, que "genera mucha incertidumbre en cuanto a las posibilidades de movilización, aún después de terminada la cuarentena", los jóvenes guatemaltecos, hondureños y salvadoreños ven la opción de migrar como "una opción que no es factible". EFE/Rodrigo Sura

Guatemala, 22 jul (EFE).- El 81 por ciento de los jóvenes del norte de Centroamérica considera que migrar no es una opción viable ni ahora ni cuando concluya la crisis de la pandemia de la COVID-19, según un sondeo de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) divulgado este miércoles en Guatemala.

El estudio, basado en una encuesta desarrollada entre el 4 y el 13 de mayo con una muestra de 429 jóvenes de siete comunidades de Guatemala, Honduras y El Salvador, entre los 12 y los 30 años, concluyó que el 81 por ciento piensa que migrar "no es una opción viable ni ahora ni cuando se suspendan las cuarentenas y se reaperturen las fronteras".

Además, la OIM subrayó que el 58 por ciento de los jóvenes del triángulo norte del istmo asume que "será difícil" poder lograr sus metas al finalizar la crisis.

"En Honduras y en El Salvador, la percepción de los jóvenes es más positiva, con un 63 % y un 46 % que opinan que no les será tan difícil lograr sus metas. En el caso de Guatemala, se puede percibir que si existe una mayor preocupación en relación con este tema", estipuló el estudio.

La OIM concluyó que en un panorama como este, que "genera mucha incertidumbre en cuanto a las posibilidades de movilización, aún después de terminada la cuarentena", los jóvenes guatemaltecos, hondureños y salvadoreños ven la opción de migrar como "una opción que no es factible".

La entidad humanitaria, surgida en Suiza en 1951, enfatizó además que la mayoría (un 58 por ciento) de los jóvenes encuestados "no sabe identificar fuentes de información confiables" y que un 91 por ciento tienen "miedo a ser engañados o explotados", por lo que persiste una "necesidad de educar a los jóvenes sobre cómo reconocer fuentes informativas confiables a la hora de migrar, buscar trabajo u oportunidades de educación".

El sondeo fue elaborado con el apoyo de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Guatemala recibió, entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, un total de 939 migrantes centroamericanos (579 de Honduras y 360 de El Salvador) procedentes de Estados Unidos, en el marco del acuerdo de cooperación de asilo (conocido como "tercer país seguro").

El traslado de éstos se suspendió por la pandemia de coronavirus, que ha provocado los 1.573 casos fallecidos y 41.135 contagios acumulados en Guatemala; 988 muertes y 35.345 casos positivos en Honduras; y 363 defunciones y 12.975 casos confirmados en El Salvador, según datos oficiales de los tres países centroamericanos.