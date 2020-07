EEUU.- Trump desea "lo mejor" a Ghislaine Maxwell, la exnovia de Epstein

FILED - 09 February 2000, England, Salisbury: Ghislaine Maxwell, daughter of late British media proprietor Robert Maxwell, leaves in a car with Prince Andrew, Duke of York, the wedding of then-girlfriend Cecil at the parish church of St. Michael. Maxwell, the former girlfriend and associate of convicted sex offender Jeffrey Epstein, was arrested by the FBI on Thursday on charges that she facilitated his abuse of minors. Photo: Chris Ison/PA Wire/dpa



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha deseado este martes "lo mejor, francamente" a Ghislaine Maxwell, exnovia y presunta cómplice del difunto magnate Jeffrey Epstein, que se enfrenta a cargos por su supuesta participación en los delitos de agresión sexual a menores de los que se acusaba al multimillonario.



"Sólo le deseo lo mejor, francamente", ha dicho Trump durante la rueda de prensa del grupo de trabajo del coronavirus de la Casa Blanca celebrada este martes.



"La he visto numerosas veces a lo largo de los años, especialmente desde que viví en Palm Beach y supongo que ellos vivían en Palm Beach", ha continuado el presidente, antes de remarcar que le desea "lo mejor, sea lo que sea".



Maxwell se declaró la semana pasada inocente por su supuesta participación en delitos de agresión sexual a menores y tráfico de personas para su explotación sexual, pero permanecerá en prisión preventiva hasta que se celebre su juicio.



Fue su primera aparición pública desde hace casi un año, cuando Epstein fue arrestado y desde cuando se encontraba prófuga de la Justicia.



Epstein llevaba apenas un mes en una cárcel tras ser detenido cuando se ahorcó en su celda en agosto de 2019, lo que llevó a cerrar el caso en su contra. Sin embargo, la autopsia realizada al magnate revela que contaba con varios huesos rotos en el cuello, si bien son una serie de fracturas que pueden sufrir las personas que se ahorcan, según los expertos.



El acusado, de 66 años, fue hallado "inconsciente" en torno a las 06.30 de la mañana en su celda de la Unidad de Alojamiento Especial del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan y, según el diario 'The Washington Post', las fracturas presentes en su cuello también podrían ser producto de un estrangulamiento.



El caso de Epstein ha adquirido especial notoriedad por su relación con la élite política de Estados Unidos, desde el matrimonio Clinton a Trump. El presidente de Estados Unidos reconoció que sabía quién era Epstein, residente de Palm Beach, donde Trump tiene un campo de golf. "Tuve una pelea con él hace un tiempo. No soy precisamente un fan", declaró el mandatario tras conocer su muerte.



Desde su fallecimiento, la presión de la opinión pública ha ido aumentando para que se lleve ante la Justicia a todos aquellos cómplices que facilitaron la incursión de estos delitos por parte de Epstein, entre ellos Maxwell, que habría estado al tanto de lo que sucedía en todo momento e incluso habría participado en los abusos --tal y como revelan los testimonios de numerosas víctimas--.