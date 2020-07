EEUU ordena cierre de consulado chino en Houston y aumentan las tensiones bilaterales

Consulado chino en Houston cierra para "proteger propiedad intelectual de EEUU" (Departamento de Estado)Copenhague, 22 Jul 2020 (AFP) - El consulado chino en Houston en Estados Unidos fue cerrado "para proteger la propiedad intelectual estadounidense y la información privada de los estadounidenses", declaró este miércoles una vocera del Departamento de Estado, luego de la enérgica protesta de Pekín por esa decisión."La Convención de Viena dice que los diplomáticos de Estado deben 'respetar las leyes y reglas del país anfitrión' y 'tienen el deber de no interferir en los asuntos internos de ese Estado'", afirmó sin dar más detalles Morgan Ortagus en una visita del jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo a Copenhague."Hemos ordenado el cierre del consulado de la República Popular China en Houston para proteger la propiedad intelectual estadounidense y la información privada de los ciudadanos", dijo la portavoz tras la llegada de Pompeo a Copenhague donde realiza una visita oficial el miércoles.Esta decisión tiene como telón de fondo las tensiones crecientes entre los dos países en varios frentes: la polémica ley sobre la seguridad nacional en Hong Kong, las acusaciones de espionaje contra China o la situación humanitaria en la región de Xinjiang (al noroeste de China), donde vive la minoría musulmana uigur."Estados Unidos no tolerará ninguna violación de nuestra soberanía ni intimidación de nuestro pueblo por parte de China, como tampoco toleramos las prácticas comerciales injustas, el robo de los empleos estadounidenses y otros comportamientos. El presidente Trump insiste en la justicia y reciprocidad en nuestras relaciones con China", agregó la portavoz, en una declaración a la prensa.Poco antes, China había anunciado que se había visto obligada a cerrar su consulado en Houston y calificó la decisión de "provocación"."Es una provocación política (...) que viola gravemente el derecho internacional", denunció un portavoz de la diplomacia china, Wang Wenbin."China condena esta decisión escandalosa e injustificada", añadió el portavoz, instando a Washington a dar marcha atrás porque, en caso contrario, Pekín responderá de la manera "adecuada".China tiene cinco consultados en Estados Unidos. El de Houston (Texas) abrió en 1979.Según la prensa local de Houston, los bomberos tuvieron que acudir el martes por la noche al consulado chino porque había documentos que estaban siendo quemados en el patio del edificio.La policía de la ciudad dijo en Twitter que se veía humo, pero que las fuerzas del orden "no recibieron la autorización de entrar" en el edificio.tl-map/nzg/mar-bl/zm