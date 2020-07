EE.UU. está al borde de una segunda ronda de bloqueos: N. Smith

(Bloomberg) -- Después de dos meses de lo que parecía una recuperación incipiente, la economía estadounidense vuelve a tambalearse. Las reservas en restaurantes, uno de los indicadores más seguidos de la actividad comercial local, se estancan:

Los estadounidenses también registran un poco menos de movilidad en julio que en junio:

No es difícil ver lo que está sucediendo. Con el aumento de los contagios por covid-19 en los estados del Cinturón del Sol y algunos otros estados que experimentan una segunda ola, los estadounidenses son racionalmente prudentes y se quedan en sus casas. El temor esta vez no es tan grande como en marzo, cuando se sabía mucho menos sobre la enfermedad, pero aún es suficiente para detener la recuperación.

La clave para reiniciar la recuperación, por lo tanto, es contener el virus. Para las ciudades y estados donde la epidemia ha disminuido, las mejores herramientas para prevenir nuevos brotes son el uso universal de tapabocas, pruebas abundantes, seguimiento rápido de contactos y aislamiento de los infectados. Pero el presidente, Donald Trump, aparentemente suscribiendo la teoría de que ignorar el virus hará que desaparezca, está tratando de bloquear los fondos para pruebas y seguimiento. Y este enfoque no será suficiente para estados como Texas, Florida y Arizona, que se han visto sobrepasados por nuevos contagios.

Serán necesarios nuevos confinamientos de algún tipo. Algunas ciudades ya están considerando un retorno a las estrictas órdenes de permanecer en casa como las utilizadas en la primavera. Esos confinamientos probablemente no perjudicaron a la economía más que al virus en sí. Pero esta vez las cosas podrían ser diferentes. Debido a que el temor al virus es menos intenso que en marzo, los confinamientos generales que fueron redundantes la vez anterior, ahora podrían reducir la economía. Además, el estrés psicológico debido al aislamiento prolongado podría estar alimentando el malestar social.

Afortunadamente, entendemos mucho más sobre el virus que hace cuatro meses, y lo que hemos aprendido puede ayudarnos a diseñar nuevas políticas de bloqueo que sean mucho menos restrictivas y tan efectivas como las previas. Las actividades al aire libre parecen ser mucho menos peligrosas que las en interior, y el contacto breve es considerablemente menos riesgoso que el contacto prolongado. Las actividades más peligrosas son los lugares donde la gente habla en voz alta en un ambiente cerrado y lleno de gente durante mucho tiempo: bares, fiestas, conciertos, eventos deportivos en interiores, servicios religiosos en interiores, etc. Oficinas, gimnasios, peluquerías y restaurantes cubiertos son un poco peligrosos.

Los nuevos confinamientos, por lo tanto, deberían centrarse en prohibir solo las actividades de mayor riesgo. Los bares, clubes y otros establecimientos de bebidas deben estar cerrados hasta fin de año. Esto afectará mucho a las empresas locales, por lo que el Congreso debería crear un fondo de rescate específicamente para bares y establecimientos similares. Del mismo modo, los deportes de interior, la música y el teatro deberían detenerse durante la epidemia y, por lo tanto, las compañías que dependen de ellos deberían ser rescatadas.

Las reuniones sociales en interiores de más de cierto tamaño también deberían prohibirse en las zonas más afectadas. Esto requerirá una fiscalización estricta porque las personas pueden desafiar la ley y organizar fiestas. Los servicios religiosos y las clases universitarias deberían llevarse a cabo de forma remota.

Se debería exigir que en entornos moderadamente peligrosos (oficinas, salones de belleza, etc.) se apliquen protecciones estrictas contra la enfermedad. El distanciamiento físico, el uso universal de tapabocas, la ventilación y las barreras físicas deberían ser obligatorios. Los estados y el Congreso deberían proporcionar fondos para ayudar a pagar estas modificaciones necesarias.

Las escuelas K-12 son el caso más difícil. Mantener a los niños en la casa para siempre tiene un alto costo para los padres y perjudica los resultados del aprendizaje. Pero los niños, especialmente los mayores, pueden contraer el virus en la escuela y transmitirlo a sus familiares, y los maestros tienen miedo de regresar al aula. La mejor solución puede ser un punto intermedio: abrir escuelas con estrictas medidas de distanciamiento social, barreras físicas y tapabocas, y usar el aprendizaje remoto cuando esas otras medidas no sean posibles.

Pero es igualmente importante lo que cierran los estados y las ciudades que lo que dejan abierto. Las actividades al aire libre parecen ser de muy bajo riesgo, especialmente con tapabocas. Los parques, las playas y otras áreas abiertas pueden ayudar a las personas a preservar su salud mental y física con muy bajo riesgo de contraer el virus. El comercio minorista, por su parte, puede ser seguro si todos usan tapabocas y mantienen una distancia razonable dentro de la tienda.

Por lo tanto, las nuevas rondas de bloqueos pueden permitirse ser más inteligentes que las primeras. No se puede permitir la vida nocturna, eventos bajo techo y fiestas en el hogar, pero la mayoría de las otras actividades son posibles con las precauciones adecuadas. Eso permitirá a los estadounidenses volver a una vida un poco más normal, incluso en áreas con altas tasas de contagio. Y debido a los resultados prometedores en las pruebas de vacunas y tratamientos con anticuerpos, incluso estas restricciones solo podrían durar unos meses.

Este tipo de confinamiento probablemente tenga un mayor rendimiento económico que cualquier política que los Gobiernos puedan implementar en este momento. Dañarán la economía solo mínimamente y acelerarán el día en que la epidemia ya no asuste a las personas como para que se queden en casa.

Nota Original:The U.S. Is on Verge of a Second Round of Lockdowns: Noah Smith

©2020 Bloomberg L.P.