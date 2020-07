Economía.- Iberdrola prevé recuperar unos 70 millones del impacto del Covid-19 a través de medidas regulatorias

25/08/2017 Iberdrola EUROPA ESPAÑA ECONOMIA



Iberdrola prevé recuperar unos 70 millones de euros del impacto sufrido por la crisis sanitaria del Covid-19 a lo largo de 2020 y los próximos ejercicios a través de acuerdos regulatorios en los diferentes países en los que está presente.



Los resultados del semestre de la energética se vieron afectadospor la pandemia del Covid-19, cuyos principales impactos directos en el negocio del grupo han sido caída de la demanda y la morosidad, con un impacto conjunto de 228 millones de euros sobre el beneficio operativo neto (Ebit), con 157 millones de euros y 71 millones de euros, respectivamente. A nivel de beneficio neto el impacto para el grupo por el coronavirus fue de 153 millones de euros.



Según indicó en una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer semestre el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, estos acuerdos regulatorios se centran, especialmente, en Estados Unidos, a través de mecanismos regulatorios para registrar los gastos de la pandemia y evaluar sus impactos financieros en los resultados, y Brasil, con un préstamo Covid (fuera de balance) aprobado para compensar los impactos de la pandemia o una revisión tarifaria extraordinaria estimada en el tercer trimestre.



Galán reconoció que, a pesar de que ya se está registrando una normalización en la demanda, tras caídas de más del 25% en lo más extremo del confinamiento, y en los precios de la electricidad, existe todavía incertidumbre sobre cómo será la evolución a futuro y las guías del grupo para el ejercicio.



"Hay demasiadas incertidumbres y es complicado saber qué va a suceder. Las expectativas son seguir dando resultados que cada vez son mejores", dijo el directivo, que reiteró la previsión de crecimiento del beneficio neto en niveles de 'digito simple medio/alto', tras unas ganancias récord del grupo en 2019 de más de 3.400 millones de euros.



MOROSIDAD.



Del impacto de 71 millones de euros por la mayor morosidad por el Covid-19, 35 millones de euros están registrados en el negocio de Redes y los 36 millones de euros restantes en Generación y Clientes, con 18 millones de euros en Reino Unido y 10 millones de euros en España.



El índice de morosidad (impago de los últimos doce mesesentre la facturación total) se incrementó del 0,81% al pasado mes de marzo al 0,94% a cierre de junio de este año.



No obstante, el director financiero del grupo, José Sainz, advirtió de que los impagos seguirán creciendo en lo que resta de ejercicio, con una previsión de que se dupliquen con respecto a los actuales a finales de año.



Sainz, destacó que la mayoría de esta recuperación por el impacto del Covid-19 se producirá en el negocio de Redes, a través de esos mecanismos regulatorios, mientras que el caso de Generación y Clientes, los impactos en morosidad serán gestionados a través de la actividad comercial y también existe en Reino Unido una propuesta al regulador OFGEM para su reconocimiento.



DEUDA EN UNOS 40.000 MILLONES SI SE CIERRA LA COMPRA DE INFIGEN



Por otra parte, el grupo estima que su deuda se incremente este año hasta los 39.000 millones de euros, pudiendo aumentar en otros 800 millones de euros si se cierra con éxito la operación de adquisición sobre la australiana Infigen.



Iberdrola finalizó este primer semestre con una deuda financiera neta ajustada de 37.554 millones de euros, incrementándose en 62 millones de euros desde los 37.492 millones de euros reexpresados en junio de2019.



No obstante, la energética no ve riesgo para su 'rating' ya que esas cifras representa un ratio de fondos generados por las operaciones (FFO) sobre deuda del 21,5%, según sus cálculos, manteniéndose por encima del 18% que estiman las agencias de calificación, "por lo que estaremos en una calificación por encima de 'BBB+'", destacó.