Distribución de estímulo UE “podría haber sido mejor”: Lagarde

(Bloomberg) -- La combinación entre subvenciones y préstamos del paquete de rescate de Europa podría haber sido mejor, según la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

El acuerdo de estímulo por 750.000 millones de euros (US$868.000 millones) alcanzado por los Gobiernos de la Unión Europea esta semana “es claramente una demostración de solidaridad, de transferencia a aquellos que más lo necesitan”, dijo en un Washington Post Live el miércoles.

La distribución de préstamos y subvenciones en el paquete es un “buen equilibrio”, indicó Lagarde. “Podría haber sido mejor, pero en realidad es un proyecto muy ambicioso”.

Los comentarios sugieren preocupaciones similares a los Gobiernos de la Unión Europea que abogaron por una mayor parte de las subvenciones en el fondo de recuperación, argumentando que más deuda sería difícil para algunos Estados miembros. Si bien la propuesta inicial preveía 500.000 millones de euros en subvenciones y 250.000 millones de euros en préstamos, la versión final redujo el nivel de las subvenciones a 390.000 millones de euros.

No obstante, formuladores de políticas e inversionistas han elogiado ampliamente el paquete porque envía una señal sobre la resolución común de la región y proporciona un refuerzo fiscal a los esfuerzos del BCE por apuntalar el crecimiento. El banco central, por su parte, se ha comprometido a gastar más de un billón de euros en compras de activos de emergencia durante el próximo año, y se espera que aumente el apoyo nuevamente en los próximos meses.

Si bien algunos funcionarios del BCE han señalado la posibilidad de que la contracción de la eurozona resulte menos severa de lo previsto inicialmente, Lagarde enfatizó que las perspectivas de recuperación aún son “desiguales” e “inciertas”.

Cifras recientes sobre la economía sugieren que el pronóstico de referencia del BCE para una contracción de casi 9% este año “probablemente esté en lo correcto”.

