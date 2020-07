Destituyen a un ministro neozelandés por tener una relación "inapropiada" a su cargo

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern (C), junto a otros políticos. Ardern anunció la destitución del ministro de Relaciones Laborales, Iain Lees-Galloway, por tener una relación "inapropiada" con una persona que trabajó en una agencia gubernamental que dirigió. EFE/EPA/ DAVID ROWLAND

Sídney (Australia), 22 jul (EFE).- La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció este miércoles la destitución del ministro de Relaciones Laborales, Iain Lees-Galloway, por tener una relación "inapropiada" a su cargo político con una persona que trabajó en una de las agencias gubernamentales que él dirigió.

Lees-Galloway, quien además era titular de Inmigración y de Compensación de Accidentes Corporativos, "no ha sido ejemplo del comportamiento que espero de un ministro que está encargado de fijar los estándares y la cultura laboral", precisó Ardern.

La mandataria recalcó que Lees-Galloway, de 41 años, se encontraba en una posición "insostenible" que le impedía seguir en su puesto.

Ardern recalcó que "la política es un lugar en el que se necesita mantener los estándares y los políticos deben pagar el precio por sus errores, no sus familias. Les pido que lo intentemos y mantengamos esta distinción".

El ya exministro se disculpó en un comunicado por "actuar de manera completamente inapropiada para su posición" política y aceptó la decisión de la mandataria, al pedir a la prensa privacidad para él y su familia y anunciar que no se presentará a las próximas elecciones del 19 de septiembre.

El escándalo de Less-Galloway estalló después de que Ardern recibiera la información a través de un correo electrónico enviado por la líder del Partido Nacional, Judith Collins.

El Partido Nacional, el principal de la oposición, también está en el centro de la polémica tras la dimisión el martes de su diputado Andrew Falloon al conocerse que envió desde su teléfono móvil una imagen de contenido pornográfico a una joven de 19 años y ser denunciado por otras tres mujeres por lo mismo.

Conforme a las últimas encuestas publicadas por la prensa local, El Partido Laborista de Ardern parte con una considerable ventaja de cara a los próximos comicios, en los que por segunda vez dos mujeres compiten por el cargo al frente de las principales formaciones políticas del país.