Demanda de gasolina en EE.UU. se debilita nuevamente

(Bloomberg) -- Un repunte en la demanda de gasolina en Estados Unidos se estancó la semana pasada, cuando los conductores fueron detenidos por una pandemia que podría durar todo el verano.

La disminución puede presagiar el final de una recuperación que había estado respaldando el valor de la gasolina y un repunte en los futuros del crudo, después de que el West Texas Intermediate cayera por debajo de cero por primera vez en abril. El promedio móvil de cuatro semanas de la gasolina suministrada, un indicador de la demanda, cayó 15.000 barriles a 8,63 millones de barriles por día en la semana que termina el viernes, la primera contracción desde abril, según muestran datos de la Administración de Información de Energía.

“Esto no es solo una cosa de una semana. Vamos a ver esto por el resto del verano”, dice Andy Lipow, un consultor petrolero de Houston.

La demanda se tambaleó después de un aumento para el feriado estadounidense del 4 de julio, y la continua propagación del coronavirus persuadió a muchos a quedarse en casa, dijo Lipow. Si las escuelas se deciden por la educación a distancia en el otoño y los padres que llevaban a los niños a clases también se quedan en casa, la reducción de la demanda podría extenderse aún más, dijo.

