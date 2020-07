Cultura.- Tommy Iommi de Black Sabbath echó a Madonna de su sala de ensayo

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La legendaria banda de heavy metal Black Sabbath estaba formada por Ozzy Osbourne, Geezer Butler, Bill Ward y el guitarrista Tommy Iommi. Era 1985 y todos se reunieron por primera vez en años para tocar tres canciones en el Live Aid. Antes del gran concierto, la banda se reunió en una sala privada para un último ensayo. Y una de las personas que fue a verles fue Madonna, a la que el propio Iommi echó del local sin saber quién era.



En una reciente entrevista con SiriusXM, el guitarrista recordó cómo de extraño y desastroso fue dicho ensayo, en el que sin saberlo dejaron fuera a la reina del pop. "Sinderamente, fue un verdadero desastre", aseguró Iommi. "Tenían una habitación reservada para que ensayáramos. Comenzamos a tocar y luego nos pusimos a hablar sobre los viejos tiempos. La mayor parte del ensayo fue charlar".



https://youtu.be/3W4O884mRgY



"Cuando ensayamos, era una sesión privada, así que fue realmente vergonzoso para mí ver entrar a esas dos chicas en el fondo de la sala", continuó rememorando, refiriéndose a Madonna y a su acompañante. "Entonces le dije a un miembro de nuestro equipo 'mira, hay personas entrando. Mejor échalas, es un ensayo privado'. Él subió y se lo dijo, pero resulta que era Madonna, así que fue un poco bochornoso".



Más tarde, tal y como explica Iommi, el grupo se reunió en el bar del hotel, donde también estaban los no menos legendarios Judas Priest, que también participaban en Live Aid. "La noche anterior al concierto volvimos al hotel, y por supuesto todos acabamos en el bar, lo que fue un peligro porque teníamos demasiado alcohol", añadió haciendo honor a la fama que rodea a las estrellas de metal.



Pero por supuesto, una buena fiesta antes de un concierto pasa factura, o en palabras de Iommi, "tenía una terrible resaca cuando estábamos en el escenario. Quiero decir, no esperábamos tocar tan temprano, pero lo hicimos. No me sentía precisamente en la cima del mundo, y no creo que ninguno de nosotros lo hiciera", concluyó el guitarrista de Black Sabbath. Menos mal que sólo tocaban tres canciones ese día.



https://youtu.be/rixsC0TioYE